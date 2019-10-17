Son Dakika Haberi: Taçoy UBP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, katıldığı TV programında Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşarak "UBP kesinlikle bir aday çıkaracaktır ve bu aday da Ersin Bey'dir" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Diyalog TV’de ‘Güne Merhaba’ programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin kesinlikle bir aday çıkaracağını ve bu adayın da Başbakan Ersin Tatar’ın olacağını söyledi.

Tatar’ın aday olması gerektiğini savunan Taçoy, “Bunu Ersin Bey’in enerjisine ve ülkenin beklentisine vermek adına söylüyorum” dedi.

“Ersin Bey belki benim dediklerimi eleştirebilir ama bu benim görüşümdür” diyen Taçoy, Tatar’ın adaylığı sonrasında UBP’nin herhangi bir şey kaybetmeyeceğini, Tatar’ın Cumhurbaşkanı olduğu zaman sağın lideri konumuna geleceğini belirtti.

Derviş Eroğlu örneği veren Taçoy, “Zamanında Eroğlu seçimi kazandığında ne oldu, biz ne kaybettik? Tatar’ın adaylığı konusunda söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım” ifadelerini kullandı.

“PARTİ BAŞKANLIĞINA HİÇBİR MİLLETVEKİLİNİN ‘HAYIR’ DİYECEĞİNİ SANMIYORUM”

Çiğdem Aydın’ın Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına aday olması ihtimaliyle birlikte boşalacak olan UBP Genel Başkanlığı koltuğu hakkındaki sorusu üzerine Taçoy, şunları kaydetti:

“Tabanın talebi doğrultusunda hareket ederiz elbette ama hiçbir Milletvekilinin Parti Başkanlığı’na ‘hayır’ diyeceğini sanmıyorum. Ben Türk askeri gibiyim, her zaman her koşulda çarpışmaya hazırım.”