 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Sosyal medyanın gündemi Girne'deki yağmur oldu

» »
Sosyal medyanın gündemi Girne'deki yağmur oldu
Girne bölgesinde bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, yaşamı adeta felç etti. Halk, sosyal medya üzerinden tıkanan trafiği ve göle dönen yolları böyle görüntüledi...

Detay Kıbrıs/sosyal Medya

Girne'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden yağmur, KKTC'nin sosyal medya gündemine oturdu. 

Şiddetli yağmur sonucu tıkanan trafik, sel baskınına uğrayan binalar ve adeta gölete dönmüş yolları görüntüleyen sosyal medya kullanıcıları,yaşanan kaosu paylaştı.

BELEDİYE SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Girne’de çok şiddetli yağış olduğunu belirterek ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini söyledi.

Güngördü,  bazı kişilerin arabalarında mahsur kaldığını ve  işlerine gidemedi belirti. 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın evinin de şiddetli yağıştan etkilendiğini söyleyen Göngördü, ekiplerin olaya müdahale ettiğine vurgu yaptı.

YAĞMUR SOSYAL MEDYADA YAĞDI 

Yaşanan kaosu sosyal medya hesapları üzerinden videoya çekerek paylaşan halk, tepkisini de dile getirdi. İşte o görüntülerden bazıları:

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama03 Kasım 2017 Cuma 15:27
  • KTTO: “Taşınmaz Mal Komisyonu etkinlik kazanmalıdır”03 Kasım 2017 Cuma 13:27
  • Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotik yok' açıklamaları gerçeği yansıtmıyor03 Kasım 2017 Cuma 13:25
  • DPÖ’ye göre, Ekim ayı hayat pahalılığı oranı: %0.9203 Kasım 2017 Cuma 13:23
  • Polisiye olaylar: Eski eser, silah ve patlayıcı tasarrufu03 Kasım 2017 Cuma 13:14
  • Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!03 Kasım 2017 Cuma 12:50
  • Gürcafer: “Menfaat sağlamayı amaçlayan adaylar görmek istemiyoruz”03 Kasım 2017 Cuma 12:47
  • Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…03 Kasım 2017 Cuma 12:43
  • Girne'deki yağmur: İnşaata yıldırım düştü03 Kasım 2017 Cuma 12:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği heyetini kabul etti03 Kasım 2017 Cuma 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti