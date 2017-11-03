Sosyal medyanın gündemi Girne'deki yağmur oldu

Girne bölgesinde bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, yaşamı adeta felç etti. Halk, sosyal medya üzerinden tıkanan trafiği ve göle dönen yolları böyle görüntüledi...

Detay Kıbrıs/sosyal Medya

Girne'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden yağmur, KKTC'nin sosyal medya gündemine oturdu.

Şiddetli yağmur sonucu tıkanan trafik, sel baskınına uğrayan binalar ve adeta gölete dönmüş yolları görüntüleyen sosyal medya kullanıcıları,yaşanan kaosu paylaştı.

BELEDİYE SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Girne’de çok şiddetli yağış olduğunu belirterek ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini söyledi.

Güngördü, bazı kişilerin arabalarında mahsur kaldığını ve işlerine gidemedi belirti. 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın evinin de şiddetli yağıştan etkilendiğini söyleyen Göngördü, ekiplerin olaya müdahale ettiğine vurgu yaptı.

YAĞMUR SOSYAL MEDYADA YAĞDI

Yaşanan kaosu sosyal medya hesapları üzerinden videoya çekerek paylaşan halk, tepkisini de dile getirdi. İşte o görüntülerden bazıları: