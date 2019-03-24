Şov olsun diye Japon Balığı yuttu, mahkemelik olup ceza aldı

Britanya’da, Somerset’te geçen yıl düzenlenen bir panayırda canlı bir Japon balığını bira eşliğinde midesine indiren Josh Coles’a beş yıl süreyle balık besleme yasağı ve kamu hizmeti cezası geldi.

Daily Mail’deki habere göre balığı oynadığı bir oyun karşılığında ödül olarak kazanan 27 yaşındaki Coles kız arkadaşı ve diğer arkadaşları önünde hayvanı yutarken çekilen görüntüleri Snapchat’te paylaştı. Bunun üzerine hayvan haklarını koruyan bir dernek tarafından hakkında dava açılan Coles, ‘koruma altındaki bir hayvana acı çektirmek’ suçundan hüküm giydi.

Hakim karşısına çıkan Coles’a balık besleme yasağının yanı sıra 12 ay içinde 200 saat kamu hizmeti cezası verildi. Mahkeme, ayrıca, Coles’un beş gün süreyle bir rehabilitasyon merkezinde terapi görmesine de hükmetti. Avukatının, “Depresyondaydı ve doğru karar alamıyordu” diyerek savunduğu Coles ise ‘sosyal medyada paylaşılacak bir şov olsun’ düşüncesiye balığı yediğini belirterek, pişman olduğunu ve utandığını itiraf etti.

Coles hakkında dava açan, hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele eden RSPCA ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Hayvanların ödül olarak verilmesine karşıyız. Tabii hayvanların bu şekilde eğlence malzemesi yapılarak işkence görmesine de. Umarız bu dava örnek olur.”