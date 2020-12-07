Spotify Müzik Şirketlerini Kurtardı, Peki Kendini Kurtarabilecek Mi?

Spotify yeni bir model oluşturarak müzik şirketlerinin kazançlarını artırmasında önemli bir rol oynadı fakat şirket her sene çok iyi büyüme rakamları kaydetmesine rağmen henüz kâr edebilmiş değil.

Spotify, müzik şirketlerinin gelirlerinin yeniden artmasında önemli bir rol oynarken son beş senede hiç net kar açıklayamadı. Orta ölçekli sanatçılar içinse kitlelere ulaşmak daha kolay hale gelmesine rağmen hayatlarını idame ettirebilecek bir gelir elde etmekte zorlanıyorlar.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2000’lerden sonra korsan müzik indirme alışkanlığı artarken müzik sektörünün toplam geliri de bununla birlikte kademeli olarak düşüş gösterdi. Bu durum Spotify'ın küresel bir aktör olarak sahneye çıkmasıyla köklü bir değişim gösterdi.

Küresel müzik sektörünün toplam geliri 2001 yılında 24,4 milyar dolarken 2014 yılına kadar yüzde 40’tan fazla azalarak 14,2 milyar dolara kadar geriledi. 2015 yılından sonra ise yeniden yükselişe geçerek 4 sene içerisinde yüzde 50 artış gösterdi.

Spotify’ın 2015 yılında 18 milyon ücretli abonesi bulunurken 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise bu rakam 144 milyon ücretli aboneye kadar ulaşıyor.

Uluslararası Fonografik Enstitüsü’nün verilerine göreyse 2019 yılındaki küresel müzik sektörü gelirlerinin yüzde 56.1’ini “music streaming” uygulamaları olarak bilinen Spotify, Apple Music ve Deezer gibi platformlar oluşturuyor. Peki bu nasıl oldu?

Bu dönüşümü Bloomberg HT’’ye değerlendiren Berklee College of Music Müzik Yönetimi Bölümü Eski Başkanı ve Avukat John Kellogg, Spotify’ın insanlar için erişimi kolaylaştırıp korsan tüketimi durdurmanın yanında gelirinin büyük bir kısmını şirketlere aktararak sektörün finansal sürdürülebilirliğini sağladığını belirtiyor.

“Abone temelli diğer iş modelleri ve özellikle Spotify sayesinde korsan kullanım ABD’de ciddi bir düşüş gösterdi.” diyen Kellogg, bunun müzik şirketlerinin desteği sayesinde olduğunu ve çoğu müzik şirketinin Spotify’da önceden hisse sahibi olduğunu söylüyor.

Sony, Spotify’da sahip olduğu yüzde 5,7’lik hisse payını 2018 yılında 768 milyon dolara satmıştı. Çinli teknoloji devi Tencent ise hala şirket hisselerinin yüzde 8,7’sine sahip.

Her müzik şirketinin Spotify ile farklı anlaşmaları olduğunu fakat genel çerçevenin büyük oranda değişmediğini vurgulayan Kellogg, “Spotify reklam ve abone gelirlerinin yüzde 70’ini kayıt şirketlerine ödüyordu ve durum çoğu anlaşma için hala böyle.” diye ekliyor.

Sorularımızı yanıtlayan MIDiA Research Center Yönetici Direktörü ve Müzik Sektörü Analisti Mark Mulligan da küresel müzik sektörünün yeniden büyümesinde Spotify’ın tüm şirketlerden daha fazla rolü olduğunu belirtiyor fakat yaratılan gelirin büyük bir kısmının da bu şirketlerde kaldığının altını çiziyor.

“Genel olarak, Spotify gelirinin yüzde 70’ini telif haklarını elinde bulunduran şirkete ödüyor fakat büyük bir şirketin sanatçısıysanız şirkete ödenen paranın yüzde 15-20’sini alabiliyorsunuz. Eğer bağımsız bir şirketin sanatçısıysanız bu oran yüzde 50’ye kadar çıkabilir ya da sadece dağıtım platformunu kullanan bir sanatçıysanız bu sefer geliriniz platformun kazancının yüzde 80-90’ına kadar ulaşabilir.”

5 yıldır kar edemeyen Spotify kendi devamlılığını sağlayabilir mi?

2015 yılında 2,9 milyar euro gelir elde eden Spotify, 2019’a kadar gelirlerini iki kattan fazla artırarak 6,7 milyar euroya çıkardı fakat aynı yıl 164,7 milyon euro net zarar açıkladı.

Spotify zarar ederken şirketin toplam piyasa değeriyse 2018 yılından bu yana neredeyse 2,7 kat artarak 49,3 milyar euroya ulaştı.

Spotify aynı süre zarfında net kar marjını yüzde -30,2 seviyelerinden yüzde -2,4 seviyelerine düşürmesine rağmen hala kar edebilmiş değil. Bloomberg’in verilerine göreyse şirketin 2020 yılında 520 milyon euro zarar etmesi ve net kar marjının yüzde -6,6 olması bekleniyor.