Sucuoğlu: Bu Direnişle Tüm Dünya Kıbrıs Türk Halkının Varlığına Ve Kararlılığına Tanık Oldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin Kıbrıs Türk Halkı’nın ne İngiliz’e ne de Rum’a teslim olunmayacağını, Kıbrıs Türk Halkının hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, azınlık haklarına razı olmayacağını, en zor şartlarda bile bayrağı, vatanı ve milleti uğruna ölüme karşı direneceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.



Sucuoğlu 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 64. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı ve Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve direniş mücadelesinde tarihin akışını etkileyen “27-28 Ocak Direnişi” nde şehit düşenleri bir minnet ve rahmetle andı.



Sucuoğlu mesajında Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin 27 Ocak 1958 günü “taksim” lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katıldığını ve kalabalığa karşı İngiliz sömürge yönetiminin aşırı güç kullanması nedeniyle olayların büyüdüğünü; iki gün süren bu olaylı direnişte ada genelinde 7 şehit verildiğini kaydetti.



“BU DİRENİŞLE TÜM DÜNYA KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞINA VE KARARLILIĞINA TANIK OLDU”



Sucuoğlu, mesajında “Bu direnişin en büyük sonucu olarak tüm dünya Kıbrıs Türk Halkının varlığına ve kararlılığına tanık olmuştur. 27-28 Ocak Direnişi İngiliz koloni idaresine yönelik olarak ortaya konan ilk büyük tepki olarak da önemli bir dönüm noktasıdır. 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta kendi ulusal ve dini kimliği ile özgürce yaşamak istediğini gösteren ilk büyük olay olması bakımından çok önemlidir” dedi.



Bu zorlu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün adada varlığını sürdürmek için canı pahasına ortaya koyduğu fedakarlıklar sayesinde bugünlere nasıl geldiğinin anlaşılması açısından ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, mesajında şunları ifade etti:



“ 64 yıl önce gösterilen bu direnişten büyük dersler çıkarılması ve bugün gelinen noktada eski günleri yaşatmayacak şekilde güvenceler sağlanarak, bir takım gerçekleri göz ardı etmeden adımlar atılması gerekmektedir. Kıbrıs Türkü’nün çok ağır baskı ve saldırılar altında, umutlarını yitirdiği bu karanlık zamanları unutmak asla mümkün değildir. Tüm yaşananlara rağmen, gerek 27-28 Ocak 1958 Direnişi gerekse de tüm mücadele yılları süresince sergilenen kararlılıkla Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, yıllar boyu süren onurlu mücadeleler sonucunda Anavatan Türkiye’nin güç ve güvencesiyle kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır. Bugün kendi devletimizde, özgür, her geçen gün güçlenen ve refah seviyesi artan bir halk olarak yaşıyorsak bunu Anavatan Türkiye’ye ve Anavatan Türkiye ile kurduğumuz bu kopmaz bağın bugün daha da güçlenmiş olmasına borçluyuz. Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya, gelecekte de inanç, kararlılıkla her koşulda devletimizi yaşatmaya ve halkımızı daha ileriye noktalara taşımaya devam edeceğiz.



Bu anlamlı günde, bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anar, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım”.