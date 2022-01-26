  • BIST 1.951,17
  • Altın 791.99694
  • Dolar 13.5712
  • Euro 15.3188
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Sucuoğlu: Bu Direnişle Tüm Dünya Kıbrıs Türk Halkının Varlığına Ve Kararlılığına Tanık Oldu

» »
Sucuoğlu: Bu Direniş Kıbrıs Türk Halkının Hiçbir Baskı Karşısında Boyun Eğmeyeceğini, Azınlık Haklarına Razı Olmayacağını Tüm Dünyaya Göstermiştir
Sucuoğlu: Bu Direnişle Tüm Dünya Kıbrıs Türk Halkının Varlığına Ve Kararlılığına Tanık Oldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin Kıbrıs Türk Halkı’nın  ne İngiliz’e ne de Rum’a teslim olunmayacağını, Kıbrıs Türk Halkının hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, azınlık haklarına razı olmayacağını, en zor şartlarda bile bayrağı, vatanı ve milleti uğruna ölüme karşı direneceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.


Sucuoğlu 27-28 Ocak 1958 Direnişinin  64. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı ve Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve direniş mücadelesinde tarihin akışını etkileyen “27-28 Ocak Direnişi” nde şehit düşenleri bir minnet ve rahmetle andı.


Sucuoğlu mesajında Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin 27 Ocak 1958 günü “taksim” lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katıldığını ve kalabalığa karşı İngiliz sömürge yönetiminin aşırı güç kullanması nedeniyle olayların büyüdüğünü; iki gün süren bu olaylı direnişte ada genelinde 7 şehit verildiğini kaydetti.

 


“BU DİRENİŞLE TÜM DÜNYA KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞINA VE KARARLILIĞINA TANIK OLDU”


Sucuoğlu, mesajında “Bu direnişin en büyük sonucu olarak tüm dünya Kıbrıs Türk Halkının varlığına ve kararlılığına tanık olmuştur. 27-28 Ocak Direnişi İngiliz koloni idaresine yönelik olarak ortaya konan ilk büyük tepki olarak da önemli bir dönüm noktasıdır. 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta kendi ulusal ve dini kimliği ile özgürce yaşamak istediğini gösteren ilk büyük olay olması bakımından çok önemlidir” dedi.


Bu zorlu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün adada varlığını sürdürmek için canı pahasına ortaya koyduğu fedakarlıklar sayesinde bugünlere nasıl geldiğinin anlaşılması açısından ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu,  mesajında şunları ifade etti:


“ 64 yıl önce gösterilen bu direnişten büyük dersler çıkarılması  ve bugün gelinen noktada eski günleri yaşatmayacak şekilde güvenceler sağlanarak, bir takım gerçekleri göz ardı etmeden adımlar atılması gerekmektedir. Kıbrıs Türkü’nün çok ağır baskı ve saldırılar altında, umutlarını yitirdiği bu karanlık zamanları unutmak asla mümkün değildir. Tüm yaşananlara rağmen, gerek 27-28 Ocak 1958 Direnişi gerekse de tüm mücadele yılları süresince sergilenen kararlılıkla Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, yıllar boyu süren onurlu mücadeleler sonucunda Anavatan Türkiye’nin güç ve güvencesiyle kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır. Bugün kendi devletimizde, özgür, her geçen gün güçlenen ve refah seviyesi artan bir halk olarak yaşıyorsak bunu Anavatan Türkiye’ye ve Anavatan Türkiye ile kurduğumuz bu kopmaz bağın bugün daha da güçlenmiş olmasına borçluyuz. Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya, gelecekte de inanç, kararlılıkla her koşulda devletimizi yaşatmaya ve halkımızı daha ileriye noktalara taşımaya devam edeceğiz. 


Bu anlamlı günde, bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anar, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım”.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Bu Direnişle Tüm Dünya Kıbrıs Türk Halkının Varlığına Ve Kararlılığına Tanık Oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 19:43
  • Arıklı. Zaroğlu bir kumar oynadı ve kaybetti..26 Ocak 2022 Çarşamba 19:28
  • UBP-DP-HP Koalisyonu Ön Anlaşma Sağladı26 Ocak 2022 Çarşamba 19:22
  • Kei Ofisi, İskele Belediyesi Ve İş Kadınları Derneği, Genç Ve Kadın Girişimciliğinin Önünü Açmaya Devam Ediyor26 Ocak 2022 Çarşamba 19:04
  • KIB-TEK Uyardı: Ülke Geneli Kesinti Olacak26 Ocak 2022 Çarşamba 18:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar “27-28 Ocak 1958 Direnişi” Şehitlerini Andı26 Ocak 2022 Çarşamba 18:26
  • Erhürman: Sert Muhalefeti Halkla Birlikte Sergileyeceğiz26 Ocak 2022 Çarşamba 18:23
  • Covid-19 Bir Can Daha Aldı26 Ocak 2022 Çarşamba 18:20
  • Kamu Hizmeti Komisyonu Bazı Sınavların Ertelendiğini Açıkladı26 Ocak 2022 Çarşamba 17:51
  • Tatar Çeşitli Temaslarda Bulunmak Amacıyla Yarın Sabah Kayseri’ye Gidecek26 Ocak 2022 Çarşamba 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti