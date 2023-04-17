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Sudan’da çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı. Fakat yerel makamlar ölü sayısının en az 97 olduğunu duyurdu.
Sudan’da çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Ordu ve HDK arasında başkent Hartum’un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, “15 Nisan’dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum’da yaşanıyor” bilgisini verdi.

Fakat Sudan Doktorlar Birliği bugün bir açıklama yaparak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da yüksek olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Sudan’da yaşanan çatışmalarda en az 97 sivil yaşamını yitirdi ve 365 sivil de yaralandı” denildi.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

ÇATIŞMA GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Sudan’ın başkenti Hartum’da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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