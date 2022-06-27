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Suriye’nin kuzeydoğusunu toz fırtınası vurdu

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Suriye’nin kuzeydoğusunda, etkili olan toz fırtınası nedeniyle hayat felç oldu. Haseke ve Deyrizor'da çok sayıda kişi "nefes alamama" şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Suriye’nin kuzeydoğusunu toz fırtınası vurdu

Irak’ın batısında başlayan ve Suriye’nin kuzeydoğusunda etkili olan toz fırtınası Deyrizor ve Haseke’ye ulaştı.

Önceki gün akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan toz fırtınası Türkiye-Suriye sınırının 80 kilometre güneyindeki Haseke’nin Al Şeddadi bölgesinde etkili olurken, o anlar bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Halen etkisini sürdüren toz fırtınası nedeniyle özellikle Haseke bölgesinde çadırlarda kalan çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Toz fırtınasının etkisini yitirmesi bekleniyor.

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