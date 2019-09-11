Sürücülerin dikkatine!

12 -13 Eylül tarihlerinde, Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt - üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00'dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacak

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.