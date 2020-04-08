Sürücülerin Dikkatine
Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır.
Bu maksatla, Güzelyurt - Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.
Bu güzergahı kullanacak sürücüler, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt - Lefke eski yolunu kullanmak suretiyle Lefke bölgesine gidebileceklerdir. Lefke' den Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin ise Lefke - Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamaları önemle rica olunur.
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