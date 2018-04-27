Tabelalar kurşunların hedefi oldu!..

Taner ULUTAŞ

Sıklıkla zehirlenerek telef edilen kedi ve köpeklerin yanısıra yol gösteren tabelalara ateş edilmesi de ülke nereye gidiyor sorularının sorulmasına neden oluyor. Sürekli olarak tabelalara ateş edilmesi Avcılara bağlanırken bukez tabelalardaki izlerin tabanca izini yansıtması, vatandaşların daha büyük tepki göstertmesine neden oldu.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Adem Sadrazam sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Yollardaki tabelalar, silah kullananlar tarafından nasibini alıyor. Hiç kimse bugüne kadar bunu yapanları ne gördü nede duydu. Yollarda sağlam tabela kalmamış. Her çeşit tabelalar ya mermi ile kurşunlanmış veya av tüfeği ile fişenklenmiş. Bu silahları kim taşır bu memlekette" dedi.

Adem Sadrazam’ın yanısıra, Mustafa Arap Cavuşoğlu yaptığı açıklamada "Bu avcı işi değil. Bunlar tabanca mermi izi. Allah sonumuzu hayıra çıkarsın. Güzelim Ada’mız Teksası geçiyor" ifadesinde bulundu.