Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Türkiye’nin sondaj gemi filosuna bir yenisini daha ekleyeceğini duyurdu.

Dönmez Üçüncü sondaj gemisinin İngiltere’den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakat anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarının netleştirildiğini söyledi.

Dönmez, bu anlaşmanın uluslararası deniz hukukuna uygun olduğunu belirterek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

Bu kapsamda, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisini de satın aldığına dikkati çeken Dönmez, “Üçüncü sondaj gemisini İngiltere’den alıyoruz. Geminin liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebilirim. Gemimizin ismi henüz belirlenmedi. Cumhurbaşkanımızdan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz’de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz’e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Ayrıca, dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Onları da değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Dönmez konuşmasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilmek istenen EastMed Boru Hattı Projesi’ne de değinerek projenin ekonomik karşılığı bulunmadığını ve hukuki zeminden yoksun olduğunu belirterek “Bu projenin hayata geçmesi bana göre bir hayal.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da ekonomi zirvesine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar Türkiye’siz başarı elde edemez dedi.

Taçoy Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir süreç istendiğine işaret ederek, “Uluslararası güçler Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz üzerinden her alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa’nın şımarık çocukları, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz’de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Taçoy konuşmasında sondaj ve sismik arama gemilerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini de vurguladı.

Taçoy , “Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Avrupa’ya satışının en akılcı yolu Türkiye’dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka ana vatanın oluru alınmak zorundadır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı attığı adımlara karşı duruşumuz sağlamdır.” ifadelerini kullandı.