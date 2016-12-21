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“TAK, olayları en doğru şekilde duyurmada önemli bir misyon üstlendi”

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“TAK, olayları en doğru şekilde duyurmada önemli bir misyon üstlendi”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu TAK’ın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 43 yıl önce bugün kurulan Kıbrıs Türk basınının belkemiği Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), ülkede ve dünyada gelişen siyasi, sosyal ve ekonomik olayları en doğru şekilde duyurmada önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu TAK’ın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği mesajda, “Bu misyonun bilinci içerisinde çalışan, kuruluşundan bugüne özveriyle emek veren, tüm saygıdeğer yönetici ve çalışanlarınızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi

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