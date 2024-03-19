Talip Atalay başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı

Erhan Arıklı’nın gerçeklerin farkında olduğu için algı yaratmaya çalıştığının altını çizen Atalay “Ben kendisine çağrı yapıyorum; Bu yarıştan vazgeç gel bu partiyi benim başkanlığımda birlikte yönetelim” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi’nin Erhan Arıklı’nın partisi olmadığına dikkat çeken Atalay “YDP artık Erhan Arıklı’nın olmayacak. Ben kazanırsam YDP’nin başkanı olacağım. Ama YDP benim olmayacak. Benim başkanlığımda bir YDP herkesi kucaklayacak. Erhan beyin eskiden yaptıkları ve karakteri YDP’nin kucaklayıcı bir parti olmasının önündeki en büyük engel” dedi.