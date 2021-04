Taner Ulutaş yazdı...Devlet, Fırça ve Çiftliğe dönüşen Kooperatifler

Devlet, Fırça ve Çiftliğe dönüşen Kooperatifler

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, konjektür hazretleri hükümetler ile nalıncı keseri gibi hep kendilerine yontan, mevzuat efendi siyasilerimizin, hep bana yine bana demelerinin ceremesini fena ödüyoruz.

Cenevre’de yapılacak görüşmelere, şimdikini mamur etmişiz gibi, iki ayrı devlet öğesi ile gidiyoruz. Güvenlik Konseyinin almış olduğu kararları geçtim, Cenevre’de yapılacak görüşmelerde, tamam ayrı bir devlet kurun, tanıyacağız deseler Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yanısıra, partilerin bile kendi başkanlarını seçemediği bir ortamda o devleti nasıl yaşatacağız söylermisiniz?

Alman cumhurbaşkanı, eşine, bir davete katılması için Alman bir iş adamı uçak bileti kesti diye istifa etmişti. Deveyi havurdu ile götürenlere bile hesap sorulmadığı bir devlete, oralarda millet kıçı ile gülüp kabile yerine koymayacak mı?

Anayasa Mahkemesi, ‘Kuran’ı Kerim ile ilgili bir karar üretti. Anayasa Mahkemesinin değerli Yargıçları bu kararı ‘Hükmü Karakuşi’ yasalarına göre üretmedi. Önlerindeki yasalara göre üreterek açıkladı. Eğer bir karar verilecekse savcıda biz, yargıçta biziz diyenler, karar sonrasında salvo atışına başladı.

Tanınmasak bile bir devlet olduğumuzu görmezden gelenler, Oralara gelirsek bit gibi ezeriz. Siz kim oluyorsunuz be, oturun oturduğunuz yerde imasındaki göndermelerin, binini bir paraya satışa sundu. Buradaki insanların hassasiyetleri hiçe sayılarak, tekme yemekten anası ağlayan ciğercinin kedisine dönüştürüldü.

Şimdi eğri oturup doğru konuşacaksak, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok ağır olan açıklamalarını ben iki şekilde yorumlarım. Birincisi, aslında iptal edilmeyen, ancak Eğitim Bakanlığının denetimi ve izni ile yapılması gereken kurslar ile ilgili karar, Sn. Erdoğan’a, danışmanları tarafından acele ile yanlış aktarıldı. Erdoğan’da, o öfke ile iç siyasete yönelik ağzına ne gelirse söyledi ve yokuş aşağı giderken, freni patlayan kamyon gibi ortalığı darmadağın etti.

İkincisi ise Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun da sıklıkla dile getirdiği, parlamenter sistemden vazgeçilip, Başkanlık sistemine geçme düşüncesidir. Kısacası, KKTC’de sistem değişikliğine gidilirken, ortalığın karışması sonrasında, parlamenter sistem artık işe yaramıyor, bakın böylesi kaotik durumlar ortaya çıkıyor denilerek, başkanlık sistemine daha kolay geçiş sağlanması düşüncesidir.

Başkanlık sisteminde, dıştan atanacak bakanlar, kabul görülen isimlerden oluşturulacağından, idare daha kolay olacak. Kısacası ‘Kukla bir hükümet’ arzusunda olanlar, ‘Teknokrat bir hükümet’ ile arzularına kavuşmuş olacak.

**

KKTC’nin suyu çıkmış gibi ayrı bir devlet kurulsun diyenler, sanki şimdikini mamur etti da kurulacak olanı da mamur edecek? Tavuk ütüler gibi kooperatifleri ütüleyerek, Milyon dolar, Euro ve Törkiş Liraları iç edenlerden, düne kadar hesap sorulmadı. Mevzuat sahiplerinin paralarını, kendilerine ve yakınlarına havale edenler bırak yeşilde geçmeyi, kırmızıda bile durmadı.

Kemal Deniz Dana, geçmiş dönemlerde, gerek Lefkoşa Kaymakamlığında, gerekse atandığı Lefkoşa Belediyesi Başkanlığında ve gerekse Sağlık Bakanlığında göstermiş olduğu başarılı yönetim sayesinde, Kooperatifler Mukayyitliğine atandı. Atandıktan sonra yıllarca denetlenmeyen köy kooperatifleri, denetlenmeye başlandı. O güne kadar bazı kooperatif yöneticilerinin, baldızının oğluna, kayınçonun kızına, amca evladına ve filanca siyasetçinin oğluna verilen abuk subuk krediler denetim sonrasında ortaya çıktı. Denetim yapılan 40 kadar kooperatifin sayısı, 170’e çıkartıldı.

Çıkmasına çıktı da örtü kalkınca ortaya çıkan görüntü, etrafa yayılan kokular dayanılacak gibi değildi. Bazı kooperatiflerde, yetkili şahısların dağıttığı krediler sonrasında, bir kooperatifte 8 milyonu geriye dönüşü imkansız kredi, bir diğerinde 27 milyon, bir başkasında 6, bir diğerinde 6.5, ötekisinde 8.5 milyon kredi tespit edildi. Hısım, akraba, bir siyasetçinin oğlu ile yakınlarına verilen geriye dönüşü imkânsız kredilere rastlandı. 3-4 kooperatif, krediler geri dönmeyince battı.

Aylık 3-4 bin Törkiş Lira ücretle çalışan birçok kişiye, nasıl ödeyeceklerine bakılmaksızın, 50 bin Stg. Kredi verildiği gözlemlendi. Bazı kooperatif yetkililerinin yakınlarına, donuğa düşen kredilerin tekrar hayata geçirilmesi için anlaşma zemini aranırken, alınan kredinin onda bir değerindeki arabası için aha oraşta bir arabam var. Alın satın cevabı ile karşı karşıya kalındı. Bir başkası ise tamam 50 bin Stg. aldım. Ama 3-4 bin TL ile ya hayatımı idame ettireceğim. Yada kredi taksiti ödeyeceğim cevabı ile karşı karşıya kalındı.

Bazı Kooperatiflerin, Yönetim Kurulu üyeleri mahkemeye verilerek, Ağır Cezaya havale edildi. Ancak bazı siyasiler devreye girerek, yakınlarını korumak için, bütün bu pislikleri ortaya çıkartan Mukayyit Kemal Deniz Dana’nın görevden alınmasını istedi.

Buyurun alın size ayrı devlet. Hesap sorulmaya başlandığı an, be ama nedir be yaptığınız? Alın be bunu görevden diyen siyasiler. Cukkayı doldurduktan sonra dokunulmadığı için el sallayarak ülkeden kaçan böyük yöneticiler. Bankaları idare etmesi gerekirken, bankaların idare ettiği Merkez Bankası ile dingili koptuğu için 3 kuruş borcu için ‘Mazbatadan’ içeri sokulan gariban vatandaşların yaşadığı devlet. Devlet mi dediniz? Buyurun işte size devlet. Tepe tepe kullanın.

***

GÜNÜN FIKRASI

50’ye böldüm !..

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkan Başbakan Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.

- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

-Çözüm çok yakında olacak. Amerika, bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması için parayı yolladı.

Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar milyon çıkmaz ki...

-Başbakan ben, 1 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye .. böldüm.

***

