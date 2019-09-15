Taşeronlar'da Osman Amca yeninden başkan

2. Olağan Genel Kurul’a Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, KTMMOB Seran Aysal, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Digital Dönüşüm Proje Başkanı Prof. Dr.Hasan Amca ve üyeler katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen genel kurul saat 10:00’da divanın oluşturulması ile başladı.

KT İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca divan oluşumunu gerçekleştirerek, bir ilke imza attı. İlk kez 3 kadının görev aldığı divanda başkanlığı birlik avukatı Seda Anadolu üstlendi.

Divan oluşumunun ardından, Divan Başkanı Anadolu 2. Olağan Genel Kurulu açarak gündemi aktardı. Açılışın ilk konuşmasını Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca yaptı.

AMCA

Amca, tek aday olarak katıldığı 2. Olağan Genel Kurul’da katılan siyasilere, taşeronlara ve tüzüklerinin yasallaşmasında emek harcayan tüm yetkili kişilere teşekkür etti. Uzun süreden beri yasallaşmasını bekleyen tüzüklerinin yasallaştığını belirten Amca, birliklerin güçlenmesi için bunun önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Amca yaptığı kısa konuşmasının ardından sözü DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dijital Dönüşüm Proje Başkanı Prof. Dr. Hasan Amca’ya verdi.

PROF. DR . AMCA

Prof Dr. Hasan Amca yaptığı konuşmada, 2.Olağan Genel Kurula’a gösterilen ilgi ve

gördüğü birlik, beraberliğin kendisini duygulandırdığını ifade etti. Amca, gelişen dünyada taşeronların yerinin sorgulanması ve ülkemizde bu gelişme ile nasıl bir yer edinmesi gerektiğinin önemine değindi. Son yılların en önemli olaylarından birinin de digitalleyşme olduğuna değinen Amca, digitalleşmenin önderliğini KTMMO’nın yaptığını ve taşeronların kendilerini bu dönüşüme adapte etmelerinin önemine vurgu yaptı. Gelişen dünyaya hızla adapte olmaları için sürekli eğitimin gerekliğini savunan Amca,KT İnşaat Taşeronlar Birliği’nin de bu anlamda eğitimler yürütüğünü söyledi.

Yeşil ve Sürdürülebilir Yapılaşmış Çevre Oluşumu’nda taşeronlara ve müteahhitlere önemli görevler düştüğünü söyleyen Amca, sektörün yeni metodlar ve gelişen teknolojiden haberdar olması için çalışmalar yürütmesi gerekliliğini vurguladı.

KARAÇAM

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam yaptığı konuşmads gördüğü bağlılıktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Karaçam, yasanın yasallaşması ve birliklerin güzel bir mücadele ile tatlı bir rekabet içerisine girdiğini söyledi. Bilimsel metod, tecrübe ve eğitim ile çok daha iyi noktalara gelinebileceğini ifade eden Karaçam, birliklerin geleceğe iyi temeller hazırlayacağına inaç duyduğunu belirtti. Birliklerin maddi ve manevi çıkarlar yanında eğitime ve geleceğe yatırım yapmasının önemli olduğunu ifade eden Karaçam, bu işlerle uğraşan insanların sektöre kazandırılması gerektiğini savundu. Karaçam, geleceğe sahip çıkarak, bir sonraki nesellere daha iyi bir gelecek temenni etti.

AYSAL

KTMMOB Başkanı Seran Aysal yaptığı konuşmada bir çatı altında güçlü bir birliktelikte toplanan taşeronları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aysal, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk alan hükümet ve bakanların ciddi emek harcadığına dikkat çekerek, ölümlü kaza oranlarının en fazla yaşandığı sektörün de yine inşaat sektörü olduğunu söyledi. Aysal sektördeki en büyük sorunun yasal boşluklar olduğunu belirterek, ceza-i müeyydiye kısmının olmuşmamasından kaynaklanan sıkıntıları dile getirdi. Aysal, yasalara sahip çıkılmadığını ve toplum olarak sürekli bahaneler üreten bir zihniyetin artık değişime ihtiyaç duyduğunu savundu. Cilkos mevkisinde yaşanan kötü olayı da anımsatan aysal, içimizde de statüko olduğunu ve bu statükonun toplumun her kesiminde olduğunu söyledi. Taşeronlar Birliği ile sürekli dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Aysal, toplumun menfaati için her zaman katkı koymaya ve destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise KT İnşaat Müteahhitler Birliği’nin bilimsel bir çalışma yürüterek, hiç irdelenmeyen bir konunun çalışmasını yürüttüklerini söyledi. Sektördeki paydaşların bir birlerine zarar vermeden nasıl bir birlerini besleyebilecekleri konusunda bir araştıma yaptıklarına vurgu yapan Gürcafer, sonuçların ardından paydaş briliklerin bir birlerine zarar verdikleri sonucu ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ekonomik planlama ile bu anlayışın gelişmesi için adım attıklarını dile getiren Gürcafer, birlikte hareket etmenin önemine değindi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve S

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu yaptığı konuşmada göreve gelir gelmez kayıt dışılığı önleme adına ciddi adımlar attıklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi;

“Kayıt dışılıkla ilgili bir çalışma başlattık. Çünkü kabul edilebilen değerlerin çok üzerinde bir kayıt dışı oranı ile karşı karşıyayız. Bu oran teorikte %20.44’tür. Ve pratikte bunun çok ciddi rakamlara çıktığını gördük. Bunun bir analizini yapmak istedik. Son 10 yılın bulgularında gerçekten 2018’de neredeyse ikiye katlandı. Bunun birçok sebebi var ama bir de ülkeye gelen ve hangi ülkelerden gelen işçi arkadaşlarımızı veya üçüncü ülkelerden hangi oranda getirildiğine baktığımızda ilginç veriler ile karşılaştık.

2010 yılından 2018 yılına kadar süreci tespit ettik ve şöyle bir rakam ortaya çıktı; 2010 yılından Türkiye’den gelen işçi sayısı 22 bin 792 iken, 2018’de bu rakam 33 bin 255’e çıktı. Üçüncü ülkelere baktığımız zaman 2010 yılında 2 bin 917 iken 2018’de 14 bin 657. Açık ara önde. Bununla ilgili Ağustos ayı içerisinde Yabancılar Muhaceret Değişikliği Yasa Tasarısı altında bir affı gündeme getirmiştik. Ama bu af diğer aflardan farklı olacak. Sektörel bazda yatay ve dikey geçişi nasıl kontrol altına alırız. Cezai anlamda neler yapabiliriz. Bunların tüzüklerini de hazırladık. Meclisin açılması ile bunların gündeme getirilmesi konusunda hızlı adımlar atacağız. Kayıt dışılığı kontrol altına almak zorundayız. Kayıt dışı bağlamında taşeronlar ile ilgili de bir çalışmamız var. Ve bu süreçte daha da yoğun çalışacağız. Artık kayıt dışılığı kabul edilebilir seviyenin altına düşürme hedefindeyiz.

Dünya standartlarının üzerinde özellikle inşaat sektöründe ölümler, kazalar ve başka nedenlerden dolayı yaralanmalar söz konusudur. Bu konu ile ilgili son 1 ay içerisinde arka arkaya üç tane tüzük hayata geçirdik. Bu tüzük İş Sağlığı ve Güvenliği ile alakalıdır. Bu tüzükler ile birlikte kimin hangi görevde, kimin hangi görevi üstleneceği, nasıl denetleneceği hangi konularda kimlerin yetkili olacağı güzel bir şekilde belirtilmiştir. Önemli olan bunların pratik hayatta kullanılmasıdır. Bu yönde de hep birlikte bunların takipçisi olacağız. Özellikle inşaat sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının eğitimi anlamını da ikiye böldük. İş sağlığı ve İnşaat eğitimi verildiğinde denetim de daha bilinçli olacak. Cezai yaptırımlarda dahi olmak üzere tüzük hazırlandı. Ve tüzükte iskelelerin Türkiye standartlarında nasıl kurulacağı hep yazılmıştır.

Çalışma izinleri artık online sistem ile yapılıyor. İş Yasası teknik komitede son çalışma sürecine girdi. O konuda da çok ciddi değişiklikler oluyor. Yerel iş gücünün istihdamı yönünde teşvik çalışmaları devam ediyor. 2019 yılının sonuna kadar son noktaya gelinecek. Ayrıca bakanlığın giriş katına yeni bir merkez yapıyoruz. Özellikle 16-23 yaş arası gençleri topluyoruz ve işsizlik parası veriyoruz. İşverenlerden gelecek olan talebi de oluşturup program çerçevesinde bunları birleştirip katkı sağlama hedefindeyiz.”

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptığı konuşmada birlik beraberlik adına gördüğü tablodan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu sözlere yer verdi;

“Gerek yasa gerek ekonomik yapı anlamında tek tek çalışıyoruz. Özellikle 2019 yılında bu adanın teknoloji adası olması için görüşmelerimizi ortaya koyduk. Bunu yaparken ekonomik olarak bizi neler bağlar veya bağlamaz; Ekonomide en büyük paydaya sahip olan inşaat sektörüdür. Ve devletin büyüklüğü %15 civarı ise inşaat sektörü 9.6, sanayi sektörü 9.4. Ve inşaat sektörünün getirdiği bu ağırlıkla ve artabilecek olan reel ağırlıkla çok daha iyi yerlere gideceğimizi bilen insanlarız. Bunun sağlıklı ve yasal çerçevede yapan kişiler olarak kendi yaptığımız yasalara sahip çıkabilmeliyiz. Kendi yaptığımız yasalara uyarak hareket etmeliyiz. Yasalara sahip çıkmak her ferdin görevidir. Bizim ülkemizde yasalara sahip çıkmak yerine yasayı nasıl bozar ve bundan nasıl övünç duyarım mantığı vardır. Bu mantık fert sorumluluğuna uymaz. Ülkemizde en önemli sorunlardan biri su idi ve çözüldü. Sırada elektrik var. Sırada diğer unsurlar var hepsi çözülecek. Bu da size fayda olarak geri dönecek.”

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise başarılı işlere imza atan Osman Amca’yı tebrik ederek sözlerine başladı. Amcaoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Maliye Bakanı olarak tek söylemek istediğim şey, bu yatırım ortamında bile yatırım yapan ve bu yatırımı yapan en önemli paydaşlardan biri olan Taşeronlar Birliği’nin üyeleri olarak ve bizler de bu sürecin bu mensubu olarak söylemek isterim ki, en önemli hedefimiz bu ortamları iyileştirmek, yatırım ortamlarını geliştirirken hem sizi daha verimli hem de hakkını alabilecek ortamların sağlanabilmesi bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bundan sonraki süreçte yapabileceğimizin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin kendi kamu kurumları ve bankaların borçları ile ilgili yapılandırma üzerine çalışıyoruz. İlk kez Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile bu ülkenin hükümetlerin yaratmış olduğu jenerasyonun haliyle ilgili bir protokol imzalıyoruz.

Finansman maliyetlerin olabilmesi hangi noktada olması gerektiği ile alakalı adımlar atıyoruz. Ayakları yere basan şekilde adımlar atıp bunların protokollerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki Ekim ayından itibaren Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile imzalanacak olan protokol ile ülkenin borcunun olan bir kısmının kapanması için çalışıyoruz.

Bir şeyleri söylemek veya ifade etmek değil insanları inandırarak bunları hayata geçireceğiz.”

Konuşmaların ardından 10 dakikalık ara verildi.

Aranın ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı.

Yeni Yönetim Kurulu şöyle;

Başkan Osman Amca

Mehmet Benli

Talat Özakan

Metin Olkan Karamanlı

Mehmet Özkan

Bahri Bayraca

Faik Bozkaya

YEDEKLER:

İsmail Seven

Serkan Ömerağa

Aziz Geylan

DENETLEME KURULU:

Ali Kanlı

Ömer Solak

Hasan Yıldız

DENETLEME KURULU YEDEK:

Namık Duman

DİSİPLİN KURULU:

Salih Uysal

Halil Özelkoca

Hasan Ucuz

Reşat Yıldız

Savaş Tözzer

DİSİPLİN KURULU YEDEK:

Kemal Pilatin

Ethem Zengin