Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BMGS ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi:

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu yinelendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kıbrıs konusu ve son gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulan telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter'e, Kıbrıs'ta resmi müzakere sürecinin; Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitlik ve eşit

uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini nedenleriyle anlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist ve uzlaşmaz tutumunu devam ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının kendini Ada'nın tek mutlak hâkimi ve meşru yönetimi gören anlayışının değişmeden çözüm için

ortak bir zemin bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü inkar etmesinin müktesep eşitliğini inkar ettiği anlamını taşıdığın altını çizdi.

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafınca sunulan 6 maddelik iş birliği önerilerinin iki Taraf arasında bağların ve güvenin artmasına yönelik yapacağı katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle iki

Taraf arasında ekonomik etkileşimi ve dolayısıyla güveni artıracak özel ticari bir sınır kapısının açılmasının Rum tarafınca ret edilmesini kınadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki Taraf dâhil tüm ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşecek.



"Doğu Akdeniz Konferansı" önerisinin, hem iki tarafın hem de daha geniş ölçekte bölgenin yararına olacak önemli refah ve istikrar artırıcı bir girişim olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafların Kıbrıs konusuna müdahil olma girişimlerinin hiçbir hal ve koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barışın İnşasından

Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın yeni müzakere başlayabilmesi için ortak zeminin olup olmadığına

dair yürüttükleri çalışmalara Kıbrıs Türk Tarafının desteğini yineledi.

Yıllardır bekletilen ve geçtiğimiz Ocak ayında sağlanan Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması kararıyla ilgili olarak Rum Yönetimi'nin üzerine düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına ivme kazandıracağı gibi aynı zamanda iki toplum arasında önemli bir güven yaratıcı önlem olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı büyük bir titizlikle dinleyen Genel Sekreter, Kıbrıs Türk Tarafının iş birliği önerilerine ve güven yaratıcı önlemlere verdiği önemi yineleyerek bunun aşağıdan yukarıya, iki Taraf arasında oluşturacağı güven ve iş birliğine değindi. Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması mutabakatıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifade ettiklerinin önemli olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalara destek belirten Guterres, ticaret başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunulan önerilerin önemli olduğunu ifade ederek, Kıbrıs'ta bir uzlaşı için çıkacak fırsatlardan yaralanmanın önemine işaret etti.

Genel Sekreter ayrıca tarafların rızası olmadan üçüncü tarafların Kıbrıs meselesine müdahil olamayacağının da altını çizdi.