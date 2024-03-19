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Tatar: “Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandım ve gururlandım”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile internet üzerinden görüştü.
Tatar: “Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandım ve gururlandım”

Tatar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 18 gün kalarak 13 deney yapan Gezeravcı’yı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına tebrik ederek, Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandığını ve gururlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar Skype üzerinden yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan uzay çalışmalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilgiyle takip edildiğini, elde edilen başarıyla ülke olarak gurur duyulduğunu da ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında uzaydaki çalışmalarla yeni bir çağın kapılarının açılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk gençliğinin yeni projelerde yer almasını, daha evrensel çalışmalar yürütmesini temenni etti.

-Tatar, 18 Mart şehitlerini de andı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuşmanın gururunu yaşadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekası, güvenliği ve barış içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karada, denizde ve göklerde güvenliği sağladığını vurguladı.

-“Kıbrıs’ın Türkiye için önemi bir kez daha gözler önüne serildi”

Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaydan çektiği Kıbrıs görüntülerin paylaşmasının, Kıbrıs’ın, Türkiye için önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandığını ve gururlandığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin et ve tırnak gibi birbirine bağlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü söyledi.

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