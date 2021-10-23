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Tatar: Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıs’ta ya Türk’sünüz ya Rum’sunuz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orada Vali Rahmi Doğan’la görüşen Tatar, KKTC’nin Türkiye ile fevkalade güzel ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.
Tatar: Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıs’ta ya Türk’sünüz ya Rum’sunuz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orada Vali Rahmi Doğan’la görüşen Tatar, KKTC’nin Türkiye ile fevkalade güzel ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Türkiye’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlatan Tatar, “Türk halkıyla buluşmak, ona göre birtakım muhabbet paylaşmak, KKTC’nin içinde bulunduğu koşulları, milli davamızı, ulusal davamızı anlatabilmek ve tabii ki asırlardan beridir ilk önce Osmanlıların, bilahare Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bugünlere kavuşturabildiğimizi Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve dolayısıyla onurlu yaşamı için Türkiye’yle birlikte Doğu Akdeniz’in bu Mavi Vatan’la beraber hareket etmemiz gerektiğini, zaten çeşitli toplantılarda ve konferanslarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir algı var, güzel bir muhabbet var ve aramızdaki ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görüyorum.” diye konuştu.

Salgın döneminde birtakım sıkıntılardan geçtiklerini aktaran Tatar, “Bizim tabii gönül birliğimiz, kader birliğimiz ve birlikte hareket etmemizin millet olarak, ulus olarak bu bölgede daha da güçlenmemiz için geleceğe özgüvenle bakabilmemiz için önemli. Dolayısıyla bu düzeyde temasların artıyor olması bence fevkalade iyi ve sağlıklıdır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra Hatay’ın çeşitli bölgelerinden çok sayıda insanın Kıbrıs’a geldiğini ve buraya yerleştiğini de anımsattı.

Tatar, ” KKTC’de hep birlikte verdiğimiz mücadelenin, gerçekten 47 yıl sonra şu anda KKTC’de yeni siyaset, yeni bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle, Maraş açılımından sonra artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini hem Birleşmiş Milletler hem diğer ülkelere anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Dost ülkelerden destek beklediklerini vurgulayan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır, bunu bütün dünya böyle bilmeli. Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıs’ta ya Türk’sünüz ya Rum’sunuz. Asırlardan beri Kıbrıs Türk halkı Osmanlı döneminde Kıbrıs’ın yöneticileri olarak hep oralarda varlığını sürdürdü. İngiliz yönetimi döneminde birtakım sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman Rumların boyunduruğu altına girmedik. Bu çok önemli, şimdi dolayısıyla artık bu federasyon entrikaları, federasyonun bizi sürükleyeceği, hatta 1974 öncesine götüreceği tehlikeyi artık geride bırakmış durumdayız.” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle artık federasyonu görüşmediklerini de vurguladı.

Tatar “Artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet olduğunda o zaman biz bir anlaşma olsa dahi Türkiye Cumhuriyeti’yle her türlü iş birliğini yapabiliriz. Tabii Kıbrıs Türk halkının gönlünde her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamı, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aradaki varlığının devamı… Çünkü bizim güvenliğimiz ve geleceğimiz bütün bu güvencelere bağlıdır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’in daha da kritik, daha da statüsü yükselmiş bu hidrokarbon zenginlikleri ve diğer birtakım stratejik boyutuyla öneminin arttığı bir çağda, bizlerin bu siyaseti daha da savunmamız, geliştirmemiz ve ona göre millet, ulus olarak birlikte güç birliğimizin daha da artması için bu çalışmaları bu anlayışla yürütmek durumundayız.” ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin yaşattığı sıkıntılara da değinen Tatar, aşılanmanın önemini anlattı. 

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