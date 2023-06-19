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Tatar, trafik kazası geçiren polis memurunu ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazası geçiren polis memuru Namık Özkan’ı hastanede ziyaret etti.
Tatar, trafik kazası geçiren polis memurunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye ziyareti esnasında heyete eşlik ederken bu sabah motosikletiyle trafik kazası geçiren polis memuru Namık Özkan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tatar, “Geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Namık Özkan hepimizi üzmüştür. Namık kardeşimizin bilincinin açık ve durumunun iyi olması ise tesellimiz olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim” dedi.

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