  • BIST 9190.34
  • Altın 1999.323
  • Dolar 30.7166
  • Euro 33.1263
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Tatar'dan Kahramanmaraşlı iş insanlarına çağrı

»
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen organizasyonda, Kahramanmaraş’taki iş insanları ile bir araya geldi.
Tatar'dan Kahramanmaraşlı iş insanlarına çağrı

Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda yer alan etkinlikte ilk olarak sözü alan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat Depremi ardından yaşanan gelişmeler ve ekonomik göstergeler hakkında bir sunum yaptı. 

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KMTSO Başkanı Buluntu’yu sunduğu veriler ve çalışmalara ilişkin tebrik ederek, 6 Şubat sonrasının kolay bir süreç olmadığını, bu süreçte büyük bir seferberlik sergilendiğini söyledi. 

Bugün Kabristanlığa yaptığı ziyarette genç yaşta deprem nedeniyle hayatını kaybedenleri gördüğünü söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta da Şampiyon Melekler başta olmak olmak kayıplar verildiğini hatırlattı, sabır ve baş sağlığı diledi.

Tatar, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine de katıldığını kaydederek, Kahramanmaraş ve Kıbrıs Türk halkını ortak noktada buluşturan değerlerin milli mücadele ve kahramanlık destanları olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ta çeşitli sektörlerde büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Tatar, bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş insanlarına büyük görevler düştüğüne dikkat çekti. Pandemi, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi sıkıntıların yanında depremin de etkileriyle ticarette var olmanın zor olduğunu ancak Kahramanmaraş’ın bunu başarabildiğini ifade eden Tatar, bunun iş insanlarının inancı, vatan sevgisi, Kahramanmaraş’a olan bağlılığı ve geleceğe yürüme kararlılığı sayesinde olduğunu dile getirdi.

Tatar, şehrin tüm iş insanlarını, esnafını işçilerini, her kademede çalışanlarını kutladı.

Kıbrıs’tan Kahramanmaraş’a 2 saatte ulaşılabileceğini hatırlatan ve bu yakınlığının nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceği konusunda çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Tatar, yapılan üretimlere karşılıklı pazarlar yaratılması yönünde kendilerine düşen görev olduğunu belirtti.

Türkiye'de çeşitli sektörlerde başarılı yatırımlar olduğuna işaret eden ve bu çalışmaların KKTC için de değerlendirilmesiyle ekonomik refaha katkı sağlanacağı inancını ifade eden Tatar, önemli olanın gönül birliği olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay, İngiltere Parlamentosundaki KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldi09 Şubat 2024 Cuma 10:18
  • Bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, herkesi şaşırttı09 Şubat 2024 Cuma 10:17
  • Ertuğruloğlu, Güler ile bir araya geldi09 Şubat 2024 Cuma 10:00
  • Pistten çıkan uçağın kaptanı yardımcısını 'tehlikeli işler yapıyorsun' diye uyarmış08 Şubat 2024 Perşembe 22:11
  • Zühtü Arslan, Erdoğan'ın da katıldığı törende konuştu: Görüş farklılıkları gerekçesiyle AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal zemini yoktur08 Şubat 2024 Perşembe 11:09
  • Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 44 dakika07 Şubat 2024 Çarşamba 19:31
  • İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı07 Şubat 2024 Çarşamba 17:51
  • Faiz gideri: Türkiye son 20 yılda faize 563 milyar dolar ödedi07 Şubat 2024 Çarşamba 11:23
  • Fidan: "(Türkiye'nin üyeliği) Avrupa Birliği'nin şu anda karar vermesi gereken bir konu"06 Şubat 2024 Salı 19:25
  • İmamoğlu, Hatay'da: Oy vermeyen vatandaşa hizmet etmek istemeyen, İstanbul'da da Samandağ'da da iktidar olmayacak06 Şubat 2024 Salı 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti