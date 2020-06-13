  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır

» »
Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır
Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlık olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, mevcut ve bazı eski Girne Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri ile dün gece bir araya geldi.

Toplantıda Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de hazır bulundu.
Başbakan Tatar toplantıda yaptığı değerlendirmede Ulusal Birlik Partisi’nin dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’na çok önemli hizmetler yaptığının altını çizdi ve “ bizler emanet olarak aldığımız hizmet bayrağını layıkıyla ileriye taşımak istiyor, buna gayret gösteriyoruz. Eskisi, yenisi tüm partililerimizin görüşleri, katkıları bizler için çok değerlidir” dedi.

Ersin Tatar, “ gerek ekonomik alanda gerekse Kıbrıs konusunda çok kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna” işaret ederek şunları kaydetti:

“ Covid-19 olmasaydı yeni bir atılım sürecine girmek için bu yıldan başlayarak önemli adımlar atmış olacaktık. Tüm dünyayı saran bu pandemi süreci elbette bizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Ama parti olarak kararlılığımız değişmemiştir. Kıbrıs Türkü’nün bir ekonomik atılım içine girmesi için gerekenler mutlaka yapılacaktır. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la benim imza koyduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının temel hedefi Covid-19’un yaralarını sarmak ve ekonomik atılımı başlatmaktır. Ben inanıyorum ki, Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlıktır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlik Bakanı Pilli: “Toplam 79 test yapıdı, pozitif vaka yok"12 Haziran 2020 Cuma 18:50
  • Kibris Türk Barış Kuvvetleri Komutanliği, Koronavirüs Gelişmelerinin Takip Edilerek, Tedbirler Alindiğini Duyurdu12 Haziran 2020 Cuma 17:40
  • Yazın sonundan İtibaren Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü12 Haziran 2020 Cuma 17:00
  • Güney’e geçen Kıbrıslı Türk işçiler için Rum İşverenler'den girişim12 Haziran 2020 Cuma 16:59
  • 9 yıl sonra...Yüksek İdare Mahkemesi de PGM’yi mahkum etti12 Haziran 2020 Cuma 16:42
  • Uluçay: “Ekonominin önünü açacak önemli yasalar meclis’te bekliyor”12 Haziran 2020 Cuma 16:30
  • Eczacılar Eyleme Hazırlanıyor12 Haziran 2020 Cuma 16:29
  • Turunçlu- Vadili Anayolu Üzerindeki Yangında Balyalar Yandı12 Haziran 2020 Cuma 16:28
  • “Bakan Mart 2024’den sonra da AKSA ile devam etmeyi mi planliyor?”12 Haziran 2020 Cuma 16:24
  • Yeniboğaziçi Belediyesi: “Yasal olmayan her türlü işleme müdahale edilecek”12 Haziran 2020 Cuma 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti