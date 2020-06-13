Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlık olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, mevcut ve bazı eski Girne Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri ile dün gece bir araya geldi.

Toplantıda Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de hazır bulundu.

Başbakan Tatar toplantıda yaptığı değerlendirmede Ulusal Birlik Partisi’nin dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’na çok önemli hizmetler yaptığının altını çizdi ve “ bizler emanet olarak aldığımız hizmet bayrağını layıkıyla ileriye taşımak istiyor, buna gayret gösteriyoruz. Eskisi, yenisi tüm partililerimizin görüşleri, katkıları bizler için çok değerlidir” dedi.

Ersin Tatar, “ gerek ekonomik alanda gerekse Kıbrıs konusunda çok kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna” işaret ederek şunları kaydetti:

“ Covid-19 olmasaydı yeni bir atılım sürecine girmek için bu yıldan başlayarak önemli adımlar atmış olacaktık. Tüm dünyayı saran bu pandemi süreci elbette bizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Ama parti olarak kararlılığımız değişmemiştir. Kıbrıs Türkü’nün bir ekonomik atılım içine girmesi için gerekenler mutlaka yapılacaktır. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la benim imza koyduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının temel hedefi Covid-19’un yaralarını sarmak ve ekonomik atılımı başlatmaktır. Ben inanıyorum ki, Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlıktır.”