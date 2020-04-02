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Tatar:Şu anda ülkedeki 11 tesiste yurt dışından gelen 873 kişi gözetim altında tutuluyor

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Tatar:Şu anda ülkedeki 11 tesiste yurt dışından gelen 873 kişi gözetim altında tutuluyor
Tatar:Şu anda ülkedeki 11 tesiste yurt dışından gelen 873 kişi gözetim altında tutuluyor

Başbakan Ersin Tatar, “İngiltere’deki Kıbrıslı Türk öğrencilerin ülkeye gelmeleri yönündeki çalışmaların olumlu sonuç vermekte olduğunu, yapılan planlamaya göre 7 ve 8 Nisan günlerinde iki uçakla başvuranların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınacağını” açıkladı.

Başbakan Tatar, “ ülkeye geleceklerin 14 gün süreyle belirlenen yerlerde sıkı gözetim altına alınacağını, gerekmesi halinde bu kişilere ilgili testlerin yapılacağını asla halk sağlığının tehdidine izin vermeyeceklerini” vurguladı.

“ Şu anda ülkedeki 11 tesiste yurt dışından gelen 873 kişinin gözetim altında tutulduğunu” belirten Başbakan, “ 207 öğrencinin dün gözetim sürelerinin dolması nedeniyle evlerine uğurlandığını, yarından başlamak üzere bir bölüm öğrencinin daha testleri yapıldıktan sonra eğer negatifseler evlerine gönderileceklerini” ifade etti. Başbakan Ersin Tatar, yarın 87, Cumartesi günü 52, Pazar günü de 349 öğrencinin testleri negatif ise evlerine gidebileceklerini” kaydetti.

Başbakan Tatar, “ ölen 2 Alman turistin cenazeleri ile, diğer 28 turistin bugün ülkelerine gönderildiğini, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde testleri pozitif çıkan 46 kişi bulunduğunu” kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“ Hükümet olarak tüm gayretimiz vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından azami derece korumak, ekonomimizi ayakta tutmak, ortaya çıkan sorunlarla, sıkıntıları aşmaktır.
Bu bağlamda halkımızın, tüm ilgili kesim ve devlet çalışanlarının büyük desteğini görmek bize büyük güç ve moral vermektir.

Herkesten bir kez daha sokağa çıkılmaması konusunda çok hassas olmalarını rica ediyorum.

Konulan kurallara uyar, hijyene gerek önemi verirsek yaşadığımız süreci en az sıkıntı ile geride bırakmamız mümkün olacaktır inancındayız. Öte yandan ihtiyaçlı kardeşlerimize Kızılay, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Vakıflar İdaresi tarafından yapılacak yardımların da bundan böyle Başbakanlığımızın koordinasyonu ile ilgili kişilere ulaştırılacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum.”

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