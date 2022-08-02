Tayvan krizi büyüyor: Çin savaş uçakları havalandı, askeri gerilim had safhada

Pasifik’te tansiyon, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bugünkü olası Tayvan ziyareti nedeniyle doruğa ulaştı. Çin savaş uçakları ve gemileri bu sabah itibarıyla Tayvan adasını kuşattı,

Çin'in Tayvan'a füze atabileceği iddiaları da askeri gerilimi yükseltti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün Tayvan’ı ziyaret edeceği beklentisi, Çin ve ABD arasında tansiyonun fırlamasına yol açtı.

Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde Pelosi’nin bugün Tayvan'a inmesinin beklendiği öne sürülürken, ABD'yi art arda sert mesajlarla uyaran Çin hükümeti bağımsızlığını tanımadığı adaya savaş uçaklarını gönderdi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Çin savaş uçaklarının Tayvan adasının etrafında uçtuğunu ve tansiyonun çok yüksek olduğunu aktardı. Çin'in savaş gemilerinin de bölgede konuşlandığı belirtildi. Kaynaklar, Çin uçaklarının sürekli olarak taktik manevralarla ada yakınında tur attığını Tayvan ordusunun da tetikte beklediğini belirtti.

TAYVAN ORDUSU TEYAKKUZDA: ‘ÇİN FÜZE ATABİLİR’ İDDİASI

Çin Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün yaptığı açıklamada Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi’nin ziyaretini ‘‘oturup izlemeyeceğini” kaydederek, “Her tür ihtimale karşı hazırlıklıyız. Buna cesaret ederlerse ne yapacağımızı bekleyip görsünler” demişti. Zhao bugün yaptığı açıklamada da konuyla ilgili ABD’yle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Sert açıklamalar sürerken Çin’in Tayvan’a füze atabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise bu sabah yaptığı açıklamada ordunun teyakkuz durumunda olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklara göre Tayvan yakınlarındaki Çin kenti Şiamen'de de zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Çin'deki sosyal medya platformlarında bölgede bir çatışma çıkabileceği endişesi tartışma yarattı.

Daha önce ABD Donanması’nın da USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunu Güney Çin Denizi’ne yönlendirdiği açıklanmıştı.

BIDEN ‘İYİ BİR FİKİR DEĞİL’ DEMİŞTİ

Pelosi'ye yakın bir kaynak, Asya turunu Malezya'da sürdüren ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen'le görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün düzenlediği basın toplantısında, Pelosi’nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu ifade etmişti. Pelosi, ABD'nin diplomatik ilişki kurmadığı ancak desteklediği Tayvan ziyaretini gerçekleştirmesi halinde en son 1997’de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan’a seyahat eden en üst düzey ABD yetkilisi olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin şu anda Tayvan’ı ziyaret etmesinin “iyi bir fikir olmadığını” söylemişti.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali” olarak görülüyor.