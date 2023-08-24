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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

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Numan Kurtulmuş: Türkiye, KKTC’nin tanınması ve egemenlik hakları konusunda her zaman Kıbrıs Türkünün yanında
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Meclisteki Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde konuşan Kurtulmuş, "Türkiye, KKTC’nin tanınması ve egemenlik hakları konusunda her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Meclisteki Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde konuşan Kurtulmuş, "Türkiye, KKTC’nin tanınması ve egemenlik hakları konusunda her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLACAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş değerlendirmesinde, "KKTC'nin her alanda yanında olduğumuzu söylemek isterim. Uluslararası alanda KKTC'nin tanınması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs’ta artık iki devletli çözümün kabulünden başka bir yol olmadığı uzun yıllar verilen mücadele ile görülmüştür. Her zaman fedakârlık yapan, anlaşmadan yana olan, Kıbrıs'ın bütünlüğünden yana olan Türk tarafı olmuştur. Ama maalesef uluslararası camia hep bunu çifte standart ile KKTC Türklerinin aleyhinde değerlendirmiştir" dedi.

"BM BARIŞ GÜCÜNÜN TAVRI AKIL VE İZAN DIŞIDIR"

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını engelleme girişimine de değinen Kurtulmuş, "Zaman zaman KKTC önüne zorluklar çıkartılıyor. Bunlardan en son yaşadığımız, Pile Köyü'ne giden yolun yapılması ile ilgili insani yaklaşımın maalesef BM Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılması gibi hiçbir rasyonalitesi olmayan, uluslararası hukukla bağdaşmayan, tamamı ile insani bir projenin gerçekleştirilmesine zorla mani olmaya çalışmak, kabul edilebilir değildir. KKTC yetkilileri de buna gerekli cevabı vermiş ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün hem kendisini hem çalışan işçileri tehlikeye atan zorbaca tavrına karşı müdahale etmiş ve yol yapımı devam etmiştir. Bir kere daha BM Barış Gücü’nün gösterdiği bu tavrı kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Böylece BMBG eliyle Kıbrıs Türküne karşı bir çifte standart uygulandığı ortaya konmuştur. Özellikle ara bölgede Rumların sayısız ihlallerine ses çıkarmayan BMBG’nin bir köye yol yapma ve onları adanın diğer kısmı ile bütünleştirme projesine karşı çıkması akıl ve izan dışıdır. Bu olay gösteriyor ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yeri geldiğinde kendi haklarımızdan egemenliğimizden ödün vermeden Kıbrıs Türkü'nün her türlü hakkını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını yapmasını da hatırlatarak, "Bu sadece bir havalimanı açılışından çok daha anlamlıdır. Bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli bir devlet olduğunu gösteriyor. Ayrıca enerji alanında enterkonnekte sistemin kurulabilmesi ile ilgili anlaşmanın imzalanmış olması KKTC’nin geleceği bakımından fevkalade önemlidir" dedi.b

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