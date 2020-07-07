TC Büyükelçisi Yeniboğaziçi'yi ziyaret etti

Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya hesabından durumu paylaştı:

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Yardım Heyeti Koordinatörü Bülent Koçak ve TİKA Lefkoşa Temsilcisi Pınar Özcan Küçükçavuş ilk olarak belediye binamızda, Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar ve meclis üyeleriyle görüştü.

Ardından Yeniboğaziçi Belediye Parkına geçildi. Görüşmede bölge kadın dernekleriyle fikir alış verişinde bulunan Büyükelçi Ali Murat Başçeri üretimin önemine değinerek, Belediye Başkanımız ve kadın derneklerimizin talepleri doğrultusunda projeler üretileceğini ve destekleneceğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri ve beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar, görüşme sonrasında beldemizin birçok bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, ziyaretin önemine vurgu yaparak, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla beldemize kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca hazır olan birçok projenin de bütçe kaynakları açılınca hayata geçirebilmek için beklendiğini ve daha fazla proje üretmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Son olarak Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajını ziyaret eden Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyete, birçok projenin yanında özellikle gençlerin merakla bekleyip takip ettiği Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi Projesi de DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar tarafından tüm detaylarıyla tanıtıldı.