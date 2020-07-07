  • BIST 118.738
  • Altın 394,071
  • Dolar 6,8597
  • Euro 7,7557
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

TC Büyükelçisi Yeniboğaziçi'yi ziyaret etti

» »
TC Büyükelçisi Yeniboğaziçi'yi ziyaret etti
TC Büyükelçisi Yeniboğaziçi'yi ziyaret etti

Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya hesabından durumu paylaştı:

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Yardım Heyeti Koordinatörü Bülent Koçak ve TİKA Lefkoşa Temsilcisi Pınar Özcan Küçükçavuş ilk olarak belediye binamızda, Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar ve meclis üyeleriyle görüştü.

Ardından Yeniboğaziçi Belediye Parkına geçildi. Görüşmede bölge kadın dernekleriyle fikir alış verişinde bulunan Büyükelçi Ali Murat Başçeri üretimin önemine değinerek, Belediye Başkanımız ve kadın derneklerimizin talepleri doğrultusunda projeler üretileceğini ve destekleneceğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri ve beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar, görüşme sonrasında beldemizin birçok bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, ziyaretin önemine vurgu yaparak, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla beldemize kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca hazır olan birçok projenin de bütçe kaynakları açılınca hayata geçirebilmek için beklendiğini ve daha fazla proje üretmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Son olarak Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajını ziyaret eden Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyete, birçok projenin yanında özellikle gençlerin merakla bekleyip takip ettiği Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi Projesi de DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar tarafından tüm detaylarıyla tanıtıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS: “Öğretmen atamalarının ivedilikle yapılması gerekir”07 Temmuz 2020 Salı 16:09
  • Kalkanlı yangınının ardından yol haritası belirlenmesi için gezi yapıldı07 Temmuz 2020 Salı 16:03
  • UBP’de Girne İlçe Başkanlığına Özdemir Berova Getirildi07 Temmuz 2020 Salı 16:00
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Cezaevinde çıkan yangınla ilgili açıklama07 Temmuz 2020 Salı 15:15
  • Marketler Birliği: Marketlerin çalışma saatleri düzenlenmeli07 Temmuz 2020 Salı 15:15
  • El-Sen’de görev dağılımı yapıldı07 Temmuz 2020 Salı 15:14
  • Girne Belediyesi göz açtırmıyor07 Temmuz 2020 Salı 15:11
  • UBP Girne İlçe Başkanlığı’na getirildi07 Temmuz 2020 Salı 15:10
  • Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Orman Dairesi’ne 5 milyon 293 bin 500 TL’lik hibe yardımı yapılıyor07 Temmuz 2020 Salı 13:19
  • Koronavirüs: İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü07 Temmuz 2020 Salı 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti