  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

TC Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı

»
TC Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı
TC Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı

Türkiye, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir’in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babacan'dan 'ikinci tur' çağrısı: Erdoğan'ın kazanması kıtlık yoksulluk demektir20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:43
  • Taraftarlar Nebati’yi yuhaladı: Meclis’te Hizbullah istemiyoruz20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:40
  • Washington Post’tan Türkiye seçimi analizi: Dünyada adil olmayan seçim trendi büyüyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:35
  • Almanya’da ikinci tur izdihamı20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:43
  • Erdoğan, deprem bölgesine gidecek20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:53
  • Esad’dan Erdoğan’a sert sözler: Bölgedeki en büyük tehlike…20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:25
  • İklim değişikliğiyle birlikte deniz suyu sıcaklıkları arttı19 Mayıs 2023 Cuma 21:17
  • YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı19 Mayıs 2023 Cuma 20:52
  • Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti19 Mayıs 2023 Cuma 17:59
  • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten gençliğe armağan: 19 Mayıs19 Mayıs 2023 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti