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TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy KKTC'de

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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün akşam KKTC’ye geldi.
TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy KKTC'de

Ersoy, bugün saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 11.05’te ise Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Konuk bakan daha sonra 12.10’da, Lefkoşa Surlariçi’nde müzeye dönüştürülen Alparslan Türkeş’in evini ziyaret edecek. 

Ersoy, 12.30’da Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in Merit Otel’de onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un akşam 17.00’de adadan ayrılması bekleniyor.

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