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TC Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs Milli Meselemiz, Oldubittiye Göz Yummayız”

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TC Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs Milli Meselemiz, Oldubittiye Göz Yummayız”
TC Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs Milli Meselemiz, Oldubittiye Göz Yummayız”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Burada herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün hayata geçemeyeceğini, bunların beyhude gayretler olduğunu tekrar tekrar taraflara söylüyoruz." dedi.

AA’nın haberine göre, Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen "Geleneksel Gazetecilik Yarışması" ödül törenindeki konuşmasında, TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hak ve menfaatlerin korunması için gece-gündüz faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

"OLAYLARI, SÖZLERİ ÇARPITIYORLAR"

Akar, "Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Burada herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün hayata geçemeyeceğini, bunların beyhude gayretler olduğunu tekrar tekrar taraflara söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin burada yaptıklarının bir tehdit olmadığını, tamamen hakkını, hukukunu korumak anlamına geldiğini ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Anlaşmalara saygılı olduğumuzu, görüşmeye açık olduğumuzu, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan yana olduğumuzu tekrar tekrar söylememize rağmen maalesef olayları, konuşmaları, sözleri çarpıtıyorlar ve kendilerince birtakım tahakkuku imkânsız hedefler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını, siyasi çözümün, diyaloğun, konuşmanın, görüşmenin, ikili anlaşmaların, uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ancak sorunların çözülebileceğini tekrar tekrar kendilerine ifade ediyoruz. Fakat konuyu bilmeyen, bilmek istemeyen üçüncü taraflara karşı komşularımızın bazı olayları çarpıtması, diğer tarafların bilmeden konuya girmesi işleri güçleştiriyor. Biz ne olursa olsun, her halükârda yerimizdeyiz, hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Bu azim ve kararlılığı gösterirken diğer taraftan da iş birliğine, konuşmaya hazır olduğumuzu kendilerine söylüyoruz."

Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmadan sabırla duruşunu koruduğunu aktararak, "Muhataplarımızla yaptığımız konuşmalar çerçevesinde üç toplantı yapıldı, ikisi Atina, biri Ankara'da gerçekleştirildi. Bunun dördüncüsünün Ankara’da yapılmasını bekliyoruz. Fakat çeşitli nedenlerle bu dördüncü toplantı biraz gecikiyor. Biz yine muhataplarımıza sabırla davetimizi tekrarlıyoruz. Gerçekten bu asil milletin saklayacak bir şeyi yok fakat çok ciddi bir propaganda ve algı operasyonu var. Onun külfetini yaşıyoruz. Onun dışında her şey açık." ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara karşı gerekli ikazları yaptıklarını bildiren Akar, "Herhangi bir şekilde ucuz kahramanlığa girmiyoruz. Biz sükunetle işimizi takip ediyoruz, anlaşmaların, metinlerin uygulanmasını istiyoruz. O konuda herhangi bir taviz vermeyeceğimizi de söylüyoruz." diye konuştu.

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