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TCMB toplam rezervleri 1 milyar 488 milyon dolar azaldı

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TCMB'nin toplam rezervleri 112 milyar 250 milyon dolara geriledi
TCMB toplam rezervleri 1 milyar 488 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre TCMB toplam rezervleri 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

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