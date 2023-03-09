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Tehlike kapıda! Son 45 yılın en düşük seviyesi

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.
Tehlike kapıda! Son 45 yılın en düşük seviyesi

Copernicus’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle “Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem” oldu.

İSVEÇ VE NORVEÇ DİKKAT ÇEKTİ

Şubat 2023’te, Avrupa’nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları 1991-2020 referans döneminden daha yüksekti. Ortalamadan daha sıcak olan en dikkate değer koşullara Norveç ve İsveç’te, Rusya’nın kuzeybatısı boyunca Karadeniz’i çevreleyen alanlarda ve Svalbard bölgesinde rastlandı.

TÜRKİYE NE DURUMDA?

İngiltere’de de “1884’ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı” yaşandı. Buna karşılık Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

DENİZ BUZU SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ

Antarktika’daki deniz buzu seviyesi son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu, buz kütlesinin şubat aylarının ortalama düşük seviyesinden daha fazla eridiği üst üste 8 yıl olarak kayıtlara geçti. 

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