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Telefon Dairesi, borcu olan aboneleri uyardı

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 30 Eylül tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Kasım tarihine kadar kapatmalarıgerektiği hatırlatıldı.
Telefon Dairesi, borcu olan aboneleri uyardı

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, Eylül sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Nisan ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları gerektiği ifade edildi

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