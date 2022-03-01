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Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor

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Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor
Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 05-20 Mart 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek iki turnuva EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ile DÜNYA OTO CUP başlıyor.

 

PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 05-12 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek 8-9 Yaş kategorisi ile 12-16 Yaş Tekler,  Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

 

KKTF DÜNYA OTO CUP 13-20 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Kupası-1 tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.

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