Tepebaşı'nda hırsızlık

Tepebaşı’nda evine ait su sayacını söküp, şebekeye başka bir hat bağlayan ve yaklaşık 60 ton suyu çalan M.K.(E-62) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre M.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Tepebaşı’nda evine ait su sayacını söküp, şebekeye başka bir hat bağlayan ve yaklaşık 60 ton suyu çalan M.K.(E-62) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre M.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.
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