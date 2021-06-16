TL'de telafiyi Fed'in öngörüleri bozdu

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası, haftanın üçüncü işlem gününde kayıplarını telafi etmeye çabalarken, Fed cephesinden gelen yönlendirme yeniden negatif bir etki yaşanmasına yol açtı.
Güniçinde 8,50'nin altını test eden Dolar/TL , Fed kararı sonrasında 8,60'ın üzerini gördü.
Fed'in yönlendirmeleri doların güçlenmesine neden olurken gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Kararın ardından Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,5 yükselişe geçti.
Türkiye'nin risk primi 383 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 18,40 seviyesinde.
Fitch: Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz
Fitch Ratings, Haziran ayında yayımladığı küresel görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirdi.
2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12’ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonund aise enflasyonun yüzde 9,3 olmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın pozitif reel faiz açıklamarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten kurum, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken 2023 yılında yüzde 11,5 olacağını düşünüyor.
“Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz” diyen Fitch, dolar/TL’nin 2021 yılını 8,90 civarında bitirmesini bekliyor.
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