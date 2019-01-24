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Töre: Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleme şeklini yanlış olarak nitelendirdi.
Töre: Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleme şeklini yanlış olarak nitelendirdi.

Töre, böyle bir çalışmanın partiye sıkıntılar getireceğini savundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleyecek şeklinde kamuoyuna yansıtılan haber, partimizin yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanmamış bir düşüncedir” dedi.

Genel Yönetim Kurulu’nun böyle bir kararı olmadığını kaydeden Töre, anketle Cumhurbaşkanı arayışının yanlış ve kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Töre açıklamasında “UBP’nin 21 Milletvekili ile birlikte 116 Parti Meclisi üyesi, 6 İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 12 bin üyesi vardır. Cumhurbaşkanlığına birden fazla aday olması halinde parti tabanına yani üyelere gidilmesi en büyük ankettir. Bunun dışında yapılmaya çalışılan anket şekli gerçekleri yansıtmayacaktır ve partimize sıkıntılar getirecektir.” ifadelerine yer verdi.

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