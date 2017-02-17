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Trump'ın tutumu AB-Çin ticaretini geliştirecek

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Trump'ın tutumu AB-Çin ticaretini geliştirecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikasından rahatsız olan Çin ve AB yeni bir yakınlaşma sürecine girdi. Çinli analistlere göre iki taraf arasındaki yakınlaşma Brüksel'de yapılması beklenen 2017 Ticaret Zirvesi'nde netliğe kavuşacak.

kaldırılması için Nisan ya da Mayı'ta bir araya gelecek.

 

ABD ile yapmak istediği serbest ticaret anlaşmasında umutlarını yitiren Avrupa Birliği ile Trump'ın sınırına duvar örmeyi planladığı Meksika arasındaki ticari yakınlaşmanın ardından AB, Çin ile yeni bir ekonomik entegrasyon yoluna gidiyor.

 

Reuturs'ın iddiasına göre 3 AB yetkilisinin ABD'nin korumacı sert politikalarına karşı Nisan ya da Mayıs'ta Brüksel'de Çin ile biraraya gelmeye hazırlandıklarını ve zirvenin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng'in düzenlediği basın toplantısında bu iddiayı doğrulamasa da, dünyanın kutuplaştığını ve AB'nin Çin için öenmli bir kutup olduğunu ifade etti.

 

Geng aynı zamanda Çin ve AB arasındaki entegrasyonun istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmesi için çalıştıklarını söyledi.

 

Renmin Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Direktörü Wang Yiwei de, gerçekleşecek zirvenin Donald Trump'ın ABD'nin Avrupa entegrasyonunu desteklemeyi reddetmesi halinde AB'nin yalnız olmadığının mesajı olacağını belirtti.

 

Çin ile AB arasındaki 2017 yapılması planlanan 'Ticaret Zirvesi'nin erkene alınacağını öngören analistler, nisan-mayı aylarında zirvenin gerçekleşebileceğini ve 'ticaret serbestliği' ile sonuçlanabileceğini açıkladı.

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