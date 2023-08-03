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TSK'nın yeni komuta kademesi açıklandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
TSK'nın yeni komuta kademesi açıklandı

Herkes yeni genelkurmay başkanı olarak açıklanacak ismin kim olacağını merak ederken, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandığı bildirildi. İşte TSK'nın yeni komuta kademesi...Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yeni komuta kademesine ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Öte yandan terfi ve atamalarla 266 olan general ve amiral sayısı 286'ya yükseldi.
GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU
YAŞ kararı sonrası Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
İŞTE YENİ KOMUTA KADEMESİ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.
Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

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