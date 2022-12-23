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Tuğlu: Spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz

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UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlerini çeşitlendireceklerini belirterek, “Spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz” dedi.
Tuğlu: Spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Tuğlu, gençlerin ve çocukların hem beden sağlığı açısından hem de ruh sağlığı açısından spor ile iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde atıl durumda olan birçok halı sahanın var olduğunu söyledi.

Atıl durumdaki tüm halı sahaların yeniden hayata kazandırılacağının altını çizen Tuğlu, ayrıca belediyeye ait futbol ve güreş takımlarının yanında ek branşlar ekleneceğini aktardı.

Tuğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlerini çeşitlendireceğiz” diyerek, spor dostu belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerinin altını çizdi.

Çayırova’da bir açık hava spor kompleksi yapmak istediklerini de aktaran Tuğlu, seçimin hemen ardından çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Tuğlu, birinci hedefinin bölgenin kalkındırılması olduğunu kaydetti.

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