  • BIST 4.637,97
  • Altın 1261.102
  • Dolar 19.7542
  • Euro 21.428
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı tek haneye geriledi, atıl işgücü oranı yükseldi

»
Türkiye İstatistik Kurumu işgücü istatistiklerine göre, yılın ilk çeyreğini kapsayan ocak-mart döneminde işsizlik oranı yüzde 9,9'a geriledi. Atıl işgücü oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 22,4 oldu.
TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı tek haneye geriledi, atıl işgücü oranı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 22,4 oldu. 

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 36 

İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,0 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,9'u tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:03
  • Erdoğan: Partimde bir düşüş, milletvekili sayısında az da olsa bir eksiklik söz konusu; iç muhasebemizi yapacağız16 Mayıs 2023 Salı 21:48
  • Kılıçdaroğlu Babala TV’ye katılacak16 Mayıs 2023 Salı 21:27
  • Davutoğlu: YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim16 Mayıs 2023 Salı 21:24
  • Sinan Oğan: Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek; aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var16 Mayıs 2023 Salı 21:16
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ya git’ çağrısı16 Mayıs 2023 Salı 18:32
  • Gözler seçim kurulunda! AKP bir vekil kaybedebilir16 Mayıs 2023 Salı 18:29
  • 14 Mayıs öncesi sessiz kalan Alaattin Çakıcı, ikinci turda ortaya çıktı16 Mayıs 2023 Salı 17:28
  • CHP'nin başvurusu kabul edildi; Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ülkelerde kısaltılan oy verme süresi tekrar 5 güne çıkartıldı16 Mayıs 2023 Salı 17:08
  • YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı16 Mayıs 2023 Salı 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti