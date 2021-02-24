Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri 14-28 gün tam kapanma önerisini yeniledi - Kıbrıs Objektif

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, açıklanan rakamların ‘normalleşme için fazla’ olduğunu belirtti ve “Biz kesinlikle 14-28 günlük tam kapanmanın hala daha uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’de koronavirüs vakalarındaki artışı değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, açıklanan rakamların ‘normalleşme için fazla’ olduğunu belirtti ve “Biz kesinlikle 14-28 günlük tam kapanmanın hala daha uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Koronavirüste yalanan vaka artışlarına ilişkin değerlendirmede bulunan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Şu anda toplumda bağışıklık sağlanan miktar yüzde 1.5’i bulmuyor. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon civarında ve bu kişilerde 2-3 hafta sonra bağışıklık sağlanmış olacak. Bu durum normalleşme için erken” yorumunu yaptı.

Pandemi sürüyor

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Karadeniz’deki vaka sayılarının yüksek olduğuna dikkat çeken Bulut, “Biz kesinlikle 14-28 günlük tam kapanmanın hâlâ daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Toplumda yüzde 70 bağışıklık sağlandığı zaman normalleşmeyi konuşabiliriz. Bu rakamlar 1000’in altına çekilmeden, ölüm oranları düşmeden normalleşme olamaz. Henüz pandemi devam ediyor” diye konuştu.