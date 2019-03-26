“Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarafından Açıldı

Türkiye’den genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından ziyarete açıldı.

Türkiye’den genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından ziyarete açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanların sergiyi oluşturan sanatçılar ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Türkiye Baskı Resim Sanatçıları adına Orhan Mert ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Farklı Tekniklerde Hazırlanan Eserlerle Zengin Bir Sanat Koleksiyonu Yaratıldı…

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Türkiye’den gelen genç baskı resim sanatçılarının hazırladığı serginin açılışını yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Türkiye’den gelen 25-30 yaş arasındaki ressamların güzel bir geleceği vardır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek olan eserleri sayesinde isimleri tüm dünyada duyulacaktır” dedi.

Eğitim, sağlık alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da yeni bir eser oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin Dr. Suat Günsel’in azmi, uğraşı ve enerjisi ile gerçekleştiğini vurguladı. Dünyadan yüzlerce sanatçının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek sergiler açtığını belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin şu anda yağlı boya, sulu boya, kuvarj, baskı resim, fotoğraf sergileri ve farklı tekniklerde hazırlanan eserlerle altı binden fazla zengin bir koleksiyonun oluştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Dr. Suat Günsel’in yurt dışına yatırım yapmama prensibine sadık kalarak maddi ve manevi kaynaklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tahsis ettiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Onur Duyduğumuz Bir Sergide Yer Alıyoruz…”

Türkiye Baskı Resim Sanatçıları adına konuşan Orhan Mert’de “Bize tahsis edilen atölyenin limitlerini en üst seviyede kullanarak sizlerin nazarına layık bir sergi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizleri tezgahından geçerek bir araya getiren ve şu an aramızda olmayan Erkin Keskin hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz sizlerin birlik beraberliğine vesile olması bizleri onurlandırdı. Bizlere tanınan imkanlar için arkadaşlarım adına Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Ataoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizin Tanıtılması İçin Çabalar Veriliyor…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise sanata ve sanatçıya her zaman değer veren Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in, her noktada sanatın öğrencilerle buluşması için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesinin sağlık ve eğitim yanında, ülkemizin tanıtılması için sanattan ve sanatçıya, spora ve bir çok alana önem verdiğini belirten Bakan Ataoğlu, “Ülkemizin ciddi bir tarihi geçmişi ve bu geçmişin içerisinde bir çok eserler bırakıldı. Bu eserleri de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen farklı ülkelerin değişik kültürlerini yansıtmasıyla izliyoruz. Bizim eserlerimizin farklı kültürler tarafından yansıtılmasının yanı sıra değişik ülkelerden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi içerisine kazandırılan farklı eserleri sadece ülke içerisinde değil bütün herkese gösterilmesi, anlatılması ve ziyaret edilmesini sağlamak bizlere görevdir” şeklinde konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanı fikri Ataoğlu, serginin herkes tarafından ziyaret edilmesini ve hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini noktaladı.

Teşekkür Belgesi Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından, baskı resimleri sergisinde eserleri yer alan sanatçılar; Orhan Mert, Büşra Göksu, Ali Kurşun, Elif Sena Çelik, Orhan Mert, Hatice Çevik, Samet Kapoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Teşekkür belgesi takdimi ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 9 Nisan 2019 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.