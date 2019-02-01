Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ''Çocuk İmam'' projesi

Türkiye’nin gerici dönüşümünde merkezi rol oynayan Diyanet İşleri Başkanlığı, henüz okuma yazma çağında bulunan çocuklara yönelik dinsel kuşatmayı daha da arttırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’yla el ele “dindar nesil” hedefiyle çocukları okullarından alıp “Kuran kursu” adı altında camilere taşıyan Diyanet, şimdi de “çocuk imam” projesini devreye soktu.

Çocuklara yönelik dini dayatmanın bu yeni örneğinin ilk durağı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi oldu. ‘Çocuk Cemaate Çocuk İmam’ isimli sözkonusu projeyle ilgili konuşan Müftü Şevket Dilmaç; “Çocuk Cemaate Çocuk İmam” projesiyle hedefimiz cami ve namazı çocuklara sevdirmek, onlara bu alışkanlığı kazandırmak ve gelecekte göz aydınlığımız olacak çocukları yetiştirmektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın böyle projeleri desteklediğini söyleyen Dilmaç; “Çocukları camiye çekmek için Yenişehir Müftülüğü olarak bu konuya özen gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir ve geleceğimizin heba olmasına gönlümüz el vermiyor. Bunun için bütün camilerimizde ve kurslarımızda hem kızlarımıza hem erkek çocuklarımıza personelimiz tarafından namazın önemi ile anlamı anlatılmakta ve cemaatle namaz kılarak bu ibadeti onlara sevdirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de böyle bir çalışmanın olduğunu belirten Dilmaç; şunları söyledi: “Gelecekte göz aydınlığı olacak, Rabbini bilen ve tanıyan peygamberini seven millete ve memlekete faydalı olacak nesiller yetiştirmek için bu tür projeleri çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yenişehir İlçe Müftülüğü olarak 2 yıldır bu projeyi İmam ve Kuran kursu öğreticilerimiz ile birlikte yürütmekteyiz. Şimdi ise bütün İmam ve Kuran kursu öğreticilerimiz ile birlikte Müftülüğümüze bağlı tüm cami ve kurslarda yaygınlaştırdık.”