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Türkiye, Gazimağusa açıklarında askeri tatbikata hazırlanıyor

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Türkiye, Gazimağusa açıklarında gelecek hafta askeri tatbikat düzenleyecek. Rum basını tatbikatın, Türkiye'nin Gazimağusa açıklarında her yıl yapılan arama-kurtarma tatbikatıyla ilgili olduğunu yazdı.
Türkiye, Gazimağusa açıklarında askeri tatbikata hazırlanıyor

Türkiye’nin, Gazimağusa kıyılarına yakın bir yerde icra edeceği tatbikatlar için yayımladığı Navtex, Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi “Mağusa’da Yasa Dışı Türk Navtex’i” başlıklı haberinde Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine atıfta bulunarak, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’in, kapalı Maraş bölgesi açıklarında, gelecek hafta icra edilecek olan ve her yıl yapılan arama-kurtarma tatbikatıyla ilgili olduğunu yazdı.

 

Habere göre tatbikat, Türkiye’nin KKTC’de büyük tatbikat yaptığı haziran ayında zirve yapıyor.  

Gazete yine KİPE’ye dayanarak, bu tatbikatın yapılması için Türkiye tarafından bağlanan alışılmış bölgelerin, açık denizde bulunduğunu ancak ilk kez Mağusa kıyılarına kadar geldiğine dikkati çekti.

Gazete Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) ise “Türkiye’nin tatbikatının yasa dışı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarını, uluslararası hukuku ve denizcilik güvenliği süreçlerini ihlali teşkil ettiği” yönündeki bilgi notuyla anti-Navtex yayımladığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Mağusa’da Türkiye’nin Yasa Dışı Tatbikatları”, Politis gazetesi “Mağusa’ya Kadar Türkiye’den Yasa Dışı Tatbikat”, Haravgi gazetesi ise “Mağusa’ya Yakın Yasa Dışı Tatbikatlar İçin Navtex” başlıklarını kullandı.

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