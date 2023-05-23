Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için 1,5 milyon seçmen oy kullandı

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı aştı. Sürenin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy tüm zamanların rekoruna gidiyor.

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

İLK TURDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI

İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.