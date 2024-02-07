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Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 44 dakika

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Türkiye'nin sosyal medya platformlarında kaç kullanıcısı var? İnternet ve sosyal medyada günde ne kadar zaman geçiriyoruz? İşte Türkiye ve dünyanın sosyal medya karnesi…
Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 44 dakika

Dijital çağın hızlı ritminde, sosyal medya platformları hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Her an paylaşıyor, iletişim kuruyor, beğenileri topluyor ve içerikleri takip ediyoruz. Sanal dünya, gerçek hayatımızın önemli bir parçası haline geldi, hatta bazen sanal ortamda yaşadığımız sosyal etkileşimler gerçek hayattan daha yoğun olabiliyor.

Gün geçtikçe çoğalan sanal platformlar arasında eskimiş, modası geçmiş hatta unutulmuş olanlar bile var. We Are Social'ın 2024'ün ilk çeyreği için yayınladığı küresel internet kullanımı raporu, bu dijital bağlılığımızı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor ve sanal dünyanın notlarını dağıtıyor.

Her tıklamamızda, her paylaşımımızda bir parça daha dijitalleşiyor, sanal dünyanın içine daha fazla gömülüyoruz. Sosyal medya analizleri, internet kullanımı trendlerini takip ediyor ve her biri, dijital varlığımızın izini sürmek için birer araç haline geliyor. Artık sanal dünyada yaşadığımız olaylar, gerçek hayatımızı etkileyebilecek kadar güçlü ve önemli hale geldi. Bu, çağımızın gerçeği ve geleceğin yönünü belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm dünyanın sosyal medya saati 2 saat 23 dakikaya kurulu

Rapor, internetin ve sosyal medyanın insanoğlu için ne kadar değerli olduğunun ispatı gibi.

5,35 milyar insan internet kullanıyor. Sosyal medya kullanıcısı geçen yıla göre yüzde 5,6 arttı; 2023 yılı boyunca 266 milyon yeni kullanıcı ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başladı. Üstelik sosyal medya kullanıcısı sayısı yerinde durmuyor, hızla artıyor. Yaklaşık 5,04 milyar insan her gün sanal dünyanın kapılarını aşındırıyor.

Dünya günde 6 saat 44 dakika internette vakit geçiriyor

Televizyon izlenilen saat, internette geçirilen zamanın ancak yarısı, yani 3,06 saat kadar. Ortalama 2,23 saat de sosyal medyaya vakit veriliyor. 1,41 saat kitap, dergi vs okuma, 1,25 saat müzik dinleme ve 1,02 saat oyun oynamaya vakit ayrılıyor.

Webde en çok ziyaret edilen adresler akla ilk gelenler. Arama motoru; Google, video paylaşım adresi; YouTube ve her yanıyla çok iyi tanıdığımız Facebook.

Meta grubu sosyal medyada lider konumda

Facebook liderliği kimseye kaptırmayacak gibi duruyor. 3 milyar 490 milyon bir rakamla ve en yakın takipçisi YouTube’a yaklaşık yarım milyon fark atarak (2 milyar 491 milyon) bayrağı önde götürüyor. WhatApp ise 2 milyar kullanıcı ile üçüncü sırada. Instagram listede 2 milyar kullanıcı ile dördüncü, TikTok ise 1 milyar 562 milyon kullanıcı ile beşinci sırada.

Türkiye'de günlük internet kullanımı 6 saat 57 dakika

Türkiye, tüm rakamlarda dünya ortalamalarının önünde. Türk insanı sosyal medyayı çok seviyor, tüm dünyaya ün salan misafirperverliğine şimdilerde sosyal medya paylaşımseverliğini de ekliyor.

Türk kullanıcılar sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor bu süre 2 saat 44 dakikayı buluyor ve sosyal medyayı dünyadan çok daha yüksek bir ortalama ile aktif olarak kullanıyor.

Yediden yetmişe, hepimiz internette dünya ortalamasından bir saatten daha fazla vakit geçiriyoruz, toplam 6 saat 57 dakika. 42 ülke arasında 20. sıraya yerleşiyoruz.

Instagram kullanımında 5. sıradayız

Benzer rakamlar sosyal medyada geçirilen süreler için de geçerli.

Facebook, 34 milyon Türk kullanıcıyı ağırlıyor ve Türkiye’yi Facebook’ta en aktif 15. ülke yapıyor. X’de bu sıralama daha yüksek. Dünyada 436 milyon kullanıcısı olan X, Türkiye’de 20 milyon 670 bin kullanıcıyı ağırlıyor, Türkiye’yi en çok X kullanan 7. ülke yapıyor.

En çok Instagram kullanan 5. ülkeyiz. 57 milyon 100 bin kullanıcı ile en aktif Instagram takipçilerinden oluyoruz.

TikTok’ta 37 milyon 734 bin kullanıcıyla 10’uncu,

Snapchat’te 15 milyon 400 bin kullanıcıyla 11’inci,

Youtube’da 57 milyon 500 bin kullanıcıyla 11’inci,

Linkedin’de 16 milyon kullanıcı ile dünyada 13’üncü sıradayız.

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