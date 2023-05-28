  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi.. Sonuçlar az sonra...

»
Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi.. Sonuçlar az sonra...
Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi.. Sonuçlar az sonra...

Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi..

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için bugün (28 Mayıs 2023 Pazar) bir kez daha sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve iki aday var. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

Beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanabiliyor. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturuldu. Görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanıyor.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Sonuçlar az sonra...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye sandık başında... Oy verme işlemi devam ediyor28 Mayıs 2023 Pazar 12:52
  • Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz28 Mayıs 2023 Pazar 12:39
  • Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında28 Mayıs 2023 Pazar 10:14
  • Balkon konuşması için hazırlıklar başladı: Kazanırsa ilk kez Saray'dan seslenecek28 Mayıs 2023 Pazar 09:10
  • Türkiye'de oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek28 Mayıs 2023 Pazar 08:56
  • Kılıçdaroğlu’ndan yeni kampanya filmi27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:39
  • Prof. Dr. Daron Acemoğlu: 1990'lara geri dönüyoruz, Arjantin benzeri bir durum söz konusu27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:35
  • Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan EYT vaadi27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:23
  • Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: Siyaseti at pazarlığına çevirdiler27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:28
  • Anketler açıklanmaya devam ediyor... İşte en son anket...27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti