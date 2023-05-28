Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi.. Sonuçlar az sonra...

Türkiye'de oy verme işlemi Saat 17:00 itibarı ile sona erdi..

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için bugün (28 Mayıs 2023 Pazar) bir kez daha sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve iki aday var. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

Beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanabiliyor. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturuldu. Görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanıyor.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Sonuçlar az sonra...