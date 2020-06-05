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Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

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Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var, artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı, izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır." ifadelerini kullandı.

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