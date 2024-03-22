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Türkiye’nin su karnesi

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Küresel iklim krizi ile birlikte tüm dünyanın karşı karşıya olduğu su krizi kendini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Gelin ‘22 Mart Dünya Su Günü’nde Türkiye’nin su verilerine yakından bakalım.
Türkiye’nin su karnesi

DSİ verilerine göre Türkiye’de kişi başına yıllık 1312m3 su düşüyor. Bu veriyle Türkiye su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde yer alıyor.

Harcanan suyun yüzde 77’si tarımda kullanılıyor

Şimdiye kadar Türkiye’de 71 milyon dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Bu tarım faaliyetlerinin yaygınlaşması adına güzel bir gelişme olsa da kullanılan yanlış sulama teknikleri su rezervine ciddi bir zarar veriyor. Öyle ki Türkiye’de tüketilen 58 milyar metreküp suyun 45 milyarı, yani yüzde 77’si tarımda kullanılıyor.

Uzmanlar ve resmi makamlar da Türkiye’de yaygın olarak kullanılan yüzey sulama yerine, yağmurlama ya da damla sulama teknikleri kullanılarak ciddi bir tasarruf sağlanacağı görüşünde.

 

Fotoğraf: Getty

 

İstek değil ihtiyaç: Tasarruf ve sürdürülebilirlik

Türkiye, yarı kurak iklim bölgesinde olup, Karadeniz bölgesinde ortalama yıllık yağış miktarı 2.500 mm iken, İç Anadolu bölgesinde 250 mm’ye kadar düşebiliyor. Bu doğal farka bir de küresel iklim krizi gibi denge bozan bir faktör eklendiğinde yaşamın simgesi olan suyun tasarruflu kullanımı, geri kazanımı ve sürdürülebilir odaklı planlarla yönetimi oldukça önemli.

Devlet Su İşleri de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. DSİ, kurulduğu günden bu yana 1018 adet baraj, 726 adet gölet ve bent, 127 adet yeraltı depolaması, 3 bin 497 adet sulama tesisi, 750 adet hidroelektrik santral, 400 adet içme suyu tesisi, 24 adet atıksu tesisi, 352 adet arazi toplulaştırma projesi ve 10 bin 697 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 17 bin 591 adet tesis ve proje tamamlanarak hizmete açıldı.

Faaliyetteki 24 adet atıksu arıtma tesis ile günlük 322 bin metreküp atık su arıtılarak hem çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor hem de sulama başta olmak üzere farklı alanlarda kullanıma sunuluyor.

 

Fotoğraf: AA

 

Suyu nasıl koruyabiliriz?

Su insan için önemli olduğu gibi doğal yaşam için olmazsa olmaz bir ekosistem. Uzmanlara göre suyu korumanın ilk adımı bu ekosistemi anlamaktan geçiyor. Akabinde alınabilecek bireysel önlemlerle tüketimi azaltarak tasarruf sağlamak, su kaynaklarının daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak mümkün. İşte bunun için uygulanabilecek bazı yöntemler;

Kişisel temizlik ve bakım yapılırken muslukları kapatabilir,  sebze meyveler akan suda değil kabın içinde yıkayabilir, balkon, bahçe ve otomobil gibi alanlar hortumla değil kovaya su doldurularak yıkayabilir, tesisatlardaki su kaçakları giderilebilir,
tuvalet sifonlarının rezervuarları küçültülebilir.

Ayrıca tarımda yüzey sulama yerine yağmurlama ya da damla sulama yöntemi kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanılabilir.

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