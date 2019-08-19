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Türkmenistanlı sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın sergileri açıldı

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Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev İle Aynagozel Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı
Türkmenistanlı sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın sergileri açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkmenistanlı sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Daha sonra iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm, kadın ve nar figürü tarzında ki çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 30 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.

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