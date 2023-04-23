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Twitter’da ortalık karıştı… Ölmüş ünlüler Twitter Blue abonesi gibi gösterildi

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Twitter, yine eleştirilerin odağında. Mavi tikleri Blue abonesi olmayan kullanıcılardan kaldıran platformun, ölü ünlülerin hesaplarına doğrulanmış onay işaretleri ekleyerek onları ücretli Twitter Blue aboneleri gibi göstermesi eleştirilere neden oldu.
Twitter’da ortalık karıştı… Ölmüş ünlüler Twitter Blue abonesi gibi gösterildi

Twitter’da uzun zamandır beklenen değişiklikler uygulamaya kondu. Kullanıcıların, mavi tik almaları için ücretli Twitter Blue abonesi olması beklenirken çok sayıda ünlüden de itirazlar yükseldi.

Yeni uygulamanın ilk gününde platformda ortalık karıştı. Bu arada Twitter’ın da ölmüş ünlülerin hesaplarını Blue abonesi gibi göstermesi ayrıca tepki topladı.

Kobe Bryant, Norm Macdonald, Anthony Bourdain, Chadwick Boseman ve Michael Jackson… Ölmüş olan bu birbirinden ünlü isimlerin Twitter profillerinde görünen mavi tikler olay oldu.

Mavi tikler, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra tanıttığı yeni güncellemelerle farklı bir anlam kazandı. Daha önce sadece tanınmış kişilerin doğrulanması için kullanılan mavi tikler, ücretli Twitter Blue abonelik sistemi ile satın alınabilen rozetler haline geldi. Musk’ın bu kararı dünya çapında kullanıcıların tepkilerine neden olurken platformda da Blue karşıtı kampanyalar (#BlockTheBlue gibi) başladı.

Ayda 8 dolar karşılığında kullanılabilen Twitter Blue için tahminlere göre, 600 binden az hesap ödeme yapıyor. Şimdi bu ücretli abonelik sistemini tanıtmak için Twitter’ın ölen ünlü isimleri kullandığı ileri sürülüyor.

Ölmüş kişilerin hesaplarına verilen mavi tikler platformda uygulamaya karşı daha sert tepkilere neden oldu. Üstelik, ölümünden sonra Twitter Blue rozetleri, kullanıcıları sahte onaylardan koruyan yasalarla da ters düşebilir. California’nın Medeni Kanunu 3344.1’de, merhum bir kişinin adını, sesini, imzasını veya benzerini herhangi bir şekilde ürün, mal veya hizmetlerin reklamını veya satışını yapmak amacıyla, kişinin izni olmadan kullanan herhangi bir kişi cezaya çarptırılır.

Musk, Twitter’ın yeni doğrulama sistemini eleştiren kampanyalar hakkında henüz yorum yapmasa da Epic Games’in kurucusu Tim Sweeney’nin kampanyayı kınayan bir tweet’ini beğendi.

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